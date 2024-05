Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mye tyder på at det bare er tilfeldigheter som gjør at den slovakiske statsministeren Robert Fico overlever attentatforsøket onsdag denne uken. I skrivende stund er statsministerens tilstand stabil, men svært alvorlig, i følge den slovakiske regjeringen.

Angrepet på Fico er en påminnelse om hvor sårbare liberale demokratier er for angrep fra ekstreme krefter. Vi vet foreløpig lite om motivene til gjerningsmannen. I slovakiske og europeiske medier er det opplyst at han er en 71 år gammel poet, at han har utgitt flere romaner og diktsamlinger og at han er medlem av den slovakiske forfatterforeningen. Ungarske gravejournalister har også avdekket at han i sosiale medier har sympatisert med den pro-russiske, paramilitære gruppen Slovenskí Branci – kjent i Slovakia for sine tette bånd til Kreml.

Umiddelbar og unison fordømmelse

Selv om alle europeiske land har et høyt sikkerhetsnivå rundt sine fremste politikere, minner angrepet oss også på at liberale demokratier også er sårbare for angrep.

Politikere og statsledere fra hele det politiske spekteret i Europa har kraftfullt fordømt angrepet. Også Joe Biden og Vladimir Putin har i uttalelser kalt attentatet «en avskyelig forbrytelse». Den umiddelbare og unisone fordømmelsen av angrepet er viktig.

Angrepet kan brukes til å bygge bro mellom mennesker som er uenige om politikkens innhold, men som likevel står sammen i møte med ekstremister som tyr til vold

Det er spesielt viktig internt i Slovakia, ettersom landet de siste årene har vært preget av stor splittelse mellom opposisjonen og posisjonen. På den ene siden står en liberal og progressiv fløy som er opptatt av sterkere EU-intregrering. På den andre siden står en mer nasjonalkonservativ fløy, som kan minne om Viktor Orbáns linje i nabolandet Ungarn. Sosialdemokraten Robert Fico har vært en lederskikkelse for den sistnevnte grupperingen, og er dermed del av et politisk miljø i Slovakia som er svært polariserende.

Samling på tvers av skillelinjer

Angrep på politikere kan ha ulik effekt på den politiske situasjonen. I noen tilfeller kan angrep som Fico nå er utsatt for brukes til å oppildne til mer hat mellom politiske motstandere. Angrepet kan også brukes stikk motsatt, til å bygge bro mellom mennesker som er uenige om politikkens innhold, men som likevel står sammen i møte med ekstremister som tyr til vold. Effekten kan dermed bli samlende.

Forhåpentligvis ser vi at det siste skjer i Slovakia og Europa i etterkant av angrepet på statsminister Robert Fico.