Mannsutvalgets rapport Likestillingens neste steg ble nylig lagt frem. Der går det tydelig frem at enkelte problemer forekommer oftere i den mannlige befolkningen enn i den kvinnelige, og at disse problemene kan gå under radaren i samtaler om likestilling. Fenomener som kriminalitet og rus har blitt tolket som individuelle problemer, mens utvalget vil snu på det: «Mannsutvalget mener mye av menns destruktive atferd heller må forstås som et uttrykk for gutter og menns problemer. Disse problemene må bli tatt på alvor, og løses på samfunnsnivå.»

Mannsgrupper

Menn har færre nære relasjoner enn kvinner. En større andel menn enn kvinner oppgir at de ikke har noen å regne med hvis de skulle få store problemer. I arbeidet mot utenforskap ønsker utvalget flere arenaer der gutter og menn kan møtes og bygge relasjoner.

Slike grupper er ganske vanlige i kirke-Norge. Gå-grupper, mannskvelder, bibelgrupper for menn, grupper for dyrking av hobbyer som friluftsliv og mekking – tilbudene er mange. I tillegg til de lokale initiativene finnes også egne organisasjoner som Kristent mannsarbeid og Wild at Heart. At mennesker finner måter å være sammen på som styrker dem og gir livsmot, er et entydig gode.

Kristne mannstilbud kan med fordel reklameres for der de finnes, og etableres der de mangler

Nedsettende ord

Ofte blir kjønnede ord brukt som skjellsord. Å kalle en samling mennesker for en syklubb, menes nedsettende. Det samme gjelder for gutteklubb eller guttastemning. Ryggmargsrefleksen hos mange er å ikke ta ansamlinger på alvor hvis de kun består av ett kjønn. Den refleksen bør vi legge død. Det er helt naturlig å samles etter synspunkt, interesse og livssituasjon. Det samme gjelder selvsagt for grupper bestående av utelukkende ett kjønn. Slike grupper utfyller fellesarenaene og åpner dem for flere. De bidrar til å både klargjøre og avhjelpe særegne utfordringer og spørsmål for det aktuelle kjønn.

Kirkene kan altså tilby noe storsamfunnet mangler, og det i sammenhenger som ofte er rusfrie og åpne. Kristne mannstilbud kan med fordel reklameres for der de finnes, og etableres der de mangler.