Mandag formiddag startet den såkalte «hysjpenge-saken» mot Donald Trump i New York. Det er første gang en ekspresident i USA er tiltalt i en straffesak. Anklagen er at Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, betalte 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniell og forsøkt å skjule eller forfalske dette i regnskapene. Pengene skal ha blitt betalt for at Daniels skulle tie om at hun hadde sex med Trump i 2006. Donald Trump risikerer inntil fire års fengsel dersom han blir dømt. Men det er langt fra sikkert han blir dømt så hardt.

En av fire kriminalsaker

Donald Trump kan bli tiltalt i fire kriminalsaker. I de tre andre sakene har Trump lyktes i å hale dem ut til etter valget. De tre sakene er av langt mer prinsipiell karakter. Disse omhandler stormingen av Kongressen, hans håndteringen av hemmeligstemplede dokumenter og forsøk på å endre valgresultatet i Georgia. Hvis Trump skulle vinne valget kan han prøve å benåde seg selv og hevde at han har immunitet.

Det er beklagelig at de andre sakene mot Trump er blitt utsatt til etter valget. Slik flere har påpekt de siste dagene er spørsmålet om Trumps handlinger i forbindelse med valget i 2020 langt viktigere. Dersom Trump ville blitt straffet for å prøve å omgjøre valgresultatet i 2020 og det blir bevist at han oppildne sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar 2021, går dette rett i kjernen av det amerikanske demokratiet. Det er svært alvorlig.

Dersom denne saken hjelper Trump med å vinne valget har hele saken virket mot sin hensikt, som er å styrke demokratiet og rettsstaten

Hysj-saken mindre viktig

Derfor er det synd at den såkalte «hysjpenge-saken» er den eneste saken der Trumps handlinger blir vurdert av rettssystemet i USA før høstens presidentvalg.

Det betyr ikke at det er uviktig dersom han har forfalsket regnskap eller betalt ut hysjpenger. Det er et viktig prinsipp at alle som kan ha brutt loven behandles likt. Men i det politiske klimaet USA nå befinner seg er det alvorlig dersom det fester seg et inntrykk av at Trump er utsatt for en politisk heksejakt. Slik oppfattes nettopp denne saken av mange. Det er grunnen til at det er beklagelig at det nettopp er denne saken som trolig vil gå i sin helhet før valget.

Det ser ut til at Trumps tilhengere nå tror på ham når han sier at denne rettssaken er en trussel mot demokratiet. Dermed kan saken ende opp som en sak Trump kan bruke i valgkampen. I Norge kan vi mene at dette er forkjært. Men dersom denne saken hjelper Trump til å vinne valget har hele saken virket mot sin hensikt, som er å styrke demokratiet og rettsstaten.