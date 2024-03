Plan mot voldtekter må komme raskt

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

8. mars kom voldtektsutvalget med sin rapport. Den viser at 19 prosent av jenter mellom 16 og 19 år er blitt voldtatt. Blant alle norske kvinner og jenter er hver femte utsatt for en eller flere voldtekter i løpet av livet. Rapporten kommer med flere urovekkende konklusjoner. En av dem er at Det rettsmedisinske tilbudet til voldtektsutsatte fremstår som mangelfullt. Utvalget konkluderer med at selv om de færreste voldtektssaker anmeldes, ser det ut til at tallet øker. Rapporten konkluderer med at voldtektsutsattes menneskerettigheter utfordres i Norge.

Det er ille når rapporten skriver at de ikke finner tegn til at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekter. Særlig urovekkende er det når voldtektstallene er på vei opp. Da justisminister Emilie Enger Mehl mottok rapporten, erkjente hun situasjonen: «Regjeringen erkjenner at arbeidet med å bekjempe voldtekt i Norge ikke har vært godt nok.»

Det er svært viktig at regjeringen nå setter fortgang i jobben med en tiltaksplan. En voldtekt kan være svært nedbrytende. Det bør særlig settes inn tiltak i ungdomsmiljøer, der antallet voldtekter øker mest.

Tall på vei opp i 2023

Utvalget fant blant annet at «Det gjøres for lite for å forebygge voldtekt, det er for store variasjoner i helsetjenester for voldtektsutsatte og at etterforskning av voldtektssaker ikke prioriteres i tilstrekkelig grad i politiet og påtalemyndigheten.» Både politiet, helsevesenet og myndighetene får sterk kritikk i rapporten. Dessuten blir det pekt på at det ikke finnes en nasjonal enhet som samordner forebygging og innsats.

Blant hovedkonklusjonene i rapporten blir det blant annet nevnt at det er økning av rapportert voldtekter i alle aldre i 2023. Men økningen er særlig høy blant unge kvinner. Utvalget er også særlig bekymret for sårbare og utsatte personer, blant annet kvinner med nedsatt funksjonsevne.

Det haster med tiltak

Den store og dominerende gruppen som blir utsatt for voldtekt er kvinner, utført av menn. Rapporten slår fast at «Det store omfanget gjør voldtekt til et folkehelseproblem og en barriere for likestilling»

Mehl sier til NRK sier Mehl at regjeringen vil se på flere av konklusjonene i utvalgsrapporten.

Det er svært viktig at regjeringen nå setter fortgang i jobben med en tiltaksplan. Vi vil særlig peke på et Norge trenger et sentralt organ med ansvar for koordinering og forebygging må trappes kraftig opp. Det må også tilbudet til de som er offer. Voldtekt kan være svært nedbrytende. Derfor er det viktig å få tallene ned. Det bør særlig settes inn tiltak i ungdomsmiljøer, der antallet voldtekter øker mest.