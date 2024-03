Paven setter seg selv i rollen som nyttig idiot for russisk propaganda.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Under et intervju med den sveitsiske kringkasteren RSI fikk pave Frans spørsmål om hva han tenkte om oppfordringene til Ukraina om å overgi seg til Russland. Paven svarte at han tror «de sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle». Han sa også at ukrainerne ikke trenger å skamme seg hvis de går til forhandlinger, og viser blant annet til Tyrkia som har tilbudt seg å mekle.

Paven som nyttig idiot

Problemet med pavens oppfordring er åpenbart at den spiller helt etter Vladimir Putins pipe. Den russiske presidenten og hans propagandaapparat har i lang tid etter invasjonen av nabolandet prøvd å fremstille seg som den konstruktive parten som ønsker forhandlinger velkommen. Propagandaen har som formål å få oss til å glemme at det ikke ville vært noen krig i utgangspunktet, uten at Russland gikk til angrep. Putin kan når som helst avslutte kamphandlingene ved å trekke seg tilbake. Et effektivt retorisk grep er dermed å fremstille Ukraina som vanskelige og lite konstruktive til forhandlinger.

Pavens råd var kanskje velment, gode intensjoner er alltid nok. Budskapet om ukrainsk overgivelse er farlig, ikke bare for Ukraina, men for oss alle.

Ukraina har i etterkant av saken innkalt Vatikanets utsending til Kyiv på teppet. Det er en forståelig reaksjon.

Ukrainsk overgivelse er farlig

Det er derimot vanskelig å forstå hvorfor pave Frans ønsker å sette seg i en situasjon hvor han blir brukt som nyttig idiot av russerne. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har helt rett i at det eneste som kan sikre en forhandlet, fredelig og varig løsning på konflikten i Ukraina, er at ukrainske styrker får militær støtte til å stanse Russland. Det som skjer rundt et forhandlingsbord er ikke løsrevet fra det som skjer på slagmarken. Det militære styrkeforholdet er alltid avgjørende for eventuelle fredsforhandlinger. Målet må selvsagt være reelle fredsforhandlinger på et egnet tidspunkt. Situasjonen på bakken er ikke der nå, med mindre Putin trekker seg tilbake.

Pavens råd var kanskje velment, gode intensjoner er ikke alltid nok. Budskapet om ukrainsk overgivelse er farlig, ikke bare for Ukraina, men for oss alle. En overgivelse ville vært en tragedie for Ukraina, men også for norsk og europeisk sikkerhetspolitikk. Det ville gitt Vladimir Putin et godkjentstempel på hans grove overtramp i Ukraina, og kunne satt andre europeiske land i fare for samme skjebne. Det må ikke skje.