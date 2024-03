Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Partiene på Stortinget har siste tiden drevet et intenst spill om hvem som har mest skyld for tillitskrisen knyttet til habilitetssakene i Stortinget. Det kulminerte med at Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Tonje Brenna (Ap) begge fikk sterk kritikk i Stortinget.

Det er åpenbart for de fleste at tidligere statsminister Solbergs sak er i særklasse mest skadelig for tilliten til vårt politiske system. Det begrunnes i omfanget og tidsperioden på Sindre Finnes aksjekjøp i tiden hun var statsminister. I sluttspurten ble det likevel tilsynelatende forsøkt i kulissene på å sidestille Solbergs sak med Tonje Brennas, i det som lignet på et politisk spill.

Mislykket samling om kritikk

I den syv måneder lange behandlingen av habilitetssakene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen la partiene vekt på å stå sammen om så mye av kritikken som mulig. Det ble sett på som et tiltak som skulle bidra til å gjenreise tilliten til politikerne, ute blant velgerne. Det lyktes ikke helt.

Å gjøre behandlingen av disse sakene til et politisk spill, er uverdig for alle involverte. Mest av alt overfor velgerne.

Blant annet var det opprørende å se hvordan partiene på borgerlig side manøvrerte gjennom slutten av forrige uke, helgen og starten på denne uken. Det ble gjort flere forsøk på minimere den tillitssvikten Solbergs sak utgjorde, ved å sammenligne den med andres saker. For eksempel sa Frps Hans Andreas Limi at tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) aksjesak var verre enn Solbergs. «Der Solberg opplyser, har Huitfeldt valgt å ikke vite», sa han.

Mistillitsforslag i siste sving

Det er vanskelig å være enig i en slik analyse. Det er heller ikke lett å forstå Frp som få timer før avstemningen i Stortinget valgte å fremme mistillitsforslag mot Tonje Brenna. Det er ingenting som tyder på at Tonje Brenna har brutt opplysningsplikten til Stortinget, som er det Frp begrunner mistillitsforslaget med. Tidligere SV-leder Audun Lysbakken kalte det et «tynt begrunnet mistillitsforslag i siste sving».

Han har rett. Opposisjonens politiske spill i habilitetssakene fremstår urimelig og uklokt. Her hadde partiene stått seg langt bedre ved å innrømme at kritikken mot Solberg var berettighet, og innrømmet at hennes sak var på et annet og mer alvorlig nivå enn de andre sakene. Å gjøre behandlingen av disse sakene til et politisk spill, er uverdig for alle involverte. Mest av alt overfor velgerne.