Da mennesker fra seg av sult stormet lastebiler med nødhjelp nord på Gaza sist uke, skal omtrent hundre av dem ha blitt drept. Noen ble trampet ned, noen ble overkjørt, men noen ble også skutt av israelske soldater. Soldatene skal ha følt seg truet av de ubevæpnede menneskene, og skjøt med skarpt.

Israel har den reelle kontrollen nord på Gaza. Men de har ikke tatt det ansvaret for de sivile som følger med.

I følge New York Times var lastebilene sendt av palestinske forretningsmenn etter avtale med israelske myndigheter, som hadde tatt på seg å beskytte transporten. Nord på Gaza kommer så godt som ingen hjelpesendinger inn. Det skyldes dels at det går altfor sakte å slippe gjennom israelsk kontroll, dels at hjelpeorganisasjonene ikke lenger tør å dra inn med nødhjelp på grunn av egen sikkerhet. Den mektige israelske hæren har ikke fjernet israelske demonstranter som hindrer hjelpen.

Mangler plan

Når det hersker et slikt anarki nord på Gaza, skyldes det at Israel stort sett har nedkjempet Hamas der. Dermed har Israel den reelle kontrollen. Men de har ikke tatt det ansvaret for de sivile som følger med. Det skyldes, ifølge den israelske avisen Haaretz, at den israelske regjeringen ikke har lagt noen plan for hva som skal skje med Gaza.

Når USA nå slipper nødhjelp fra fly, demonstrerer det supermaktens avmakt i forhold til den israelske regjeringen. USA har bedt Israel få inn nødhjelp, men ingenting skjer. Hvis Joe Biden ikke skal framstå som totalt handlingslammet, må han reagere sterkere på dette.

Våpenhvile

Det var Hamas som framprovoserte det israelske angrepet på Gaza og dermed bærer ansvaret for den krigssituasjonen som er oppstått. Men det kan ikke ta fra Israel ansvaret for de sivile i Gaza. Israel må nå selv sørge for at nødhjelpen kommer inn.

Det arbeides nå intenst med å få til en våpenhvile som kan gjøre det mulig å gi hjelp til de sivile i hele Gaza, kombinert med frigivelse av israelske gisler. Det må være prioritet også for den israelske regjeringen. Nedkjempelse av Hamas kan ikke gå foran alle andre hensyn.