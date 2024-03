Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fortellingen om palestinske Bassam Aramin og israelske Smadar Elhanan er en av de viktigste vi har hørt og kommer til å høre på en stund. I dagens Vårt Land forteller de to fedrene om hvordan de begge mistet hver sin datter til konflikten mellom Israel og Palestina.

Gjennom organisasjonen Parent’s Circle, en gruppe for palestinske og israelske foreldre som har mistet barn i konflikten, utviklet de to noe sterkere enn et vennskapsbånd. I dag kaller de seg brødre. To brødre som har viet livene sine til å snakke og snakke om fred.

De har snakket til tusenvis av ungdommer opp gjennom årene. Denne uka har de vært i Norge. Budskapet deres er like enkelt som det er vanskelig: «Vi må leve sammen».

Filosof Henrik Syse ledet samtalen mellom Aramin og Elhanan på Nobels fredssenter tidligere denne uka. Han innledet med å poengtere at selv om arrangementet var utsolgt, hadde det ikke bare mottatt en varm velkomst blant det norske publikum. Mange nordmenn reagerte sterkt på at en palestiner og en israeler skulle sitte og snakke om fred og forsoning, samtidig som dødstallene på Gaza stiger over 30.000.

Når Israel ikke vil lytte, må vi lytte — Vårt Land

Vi må lytte

For det er ingen tvil om at det kan oppleves naivt å skulle snakke om fred og forsoning, om dialog som et hjelpemiddel i en konflikt som fremstår så håpløst fastlåst som denne.

Men verken Aramin eller Elhanan fremstår naive. De er ikke redd for de vanskelige spørsmålene, for deres klare budskap er at frykt er den verste fienden.

Og det er vel nettopp frykt som gjør at de to fedrene ikke lenger får dra på skolebesøk i Israel for å fortelle sine historier. De to utgjør en trussel for de israelske myndighetenes jerngrep over befolkningen. De utgjør en trussel mot krigen, mot splittelsen - mot hatet.

Nettopp derfor trenger vi å høre historien deres. Når Israel ikke vil lytte, må vi lytte. Som verdenssamfunn er det vårt ansvar.

Viktige stemmer

Armanin og Elhanin var tydelige under samtalen på Nobelsenteret: «Vi trenger ikke at dere er pro-Palestina eller pro-Israel. Vi trenger at dere er pro-fred.»

Og vi trenger mennesker som Armanin og Elhanin sine vitnesbyrd. Alle kriger og konflikter trenger mennesker som dem. Som tør å tro på dialog, på fred og forsoning.

Å la være å lytte til disse stemmene er ikke bare dumt, det er farlig.