Ni av ti europeere tror ikke Ukraina kan vinne krigen mot Russland, viser en undersøkelse tatt opp i anledning av at det er to år siden Russlands angrep. Men det betyr ikke at det er sannsynlig at Ukraina taper krigen – eller at Russland vil vinne. Ukraina lever videre.

Det er all grunn til å ønske fred. Men fred oppnås ikke ved å svikte Ukraina og la Putin få det som han vil.

For ett år siden var det nok større optimisme når det gjaldt ukrainsk seier. Ukraina hadde framgang, og det var forventninger til en kommende offensiv. Nå opplever ukrainerne tilbakeslag ved fronten og forsvarssjefen er nylig skiftet ut. Men det er både farlig og feil om det sprer seg en stemning av at krigen ikke nytter.

Mye oppnådd

Ukraina har oppnådd utrolig mye. Det viktigste er at Putin ikke har nådd sitt mål om å utslette landet, og heller ikke har fått framgang av betydning i løpet av det siste året. Ukraina har vunnet tilbake viktige deler av Svartehavskysten, og sjøtransporten er åpnet igjen. Situasjonen er slett ikke håpløs.

Først og fremst er det ukrainernes egen fortjeneste. De viser fortsatt en enestående kampvilje og evne. Men de er avhengige av hjelp utenfra, både våpen og andre ressurser. Det er helt avgjørende at den ikke svikter.

Hjelpeorganisasjoner melder om mindre givervilje og interesse. Etter to år er det mer krevende å holde på folks oppmerksomhet, og det er kommet til nye kriger som engasjerer. Det er i dag all grunn til å minne om at dette ikke bare er Ukrainas krig, men en krig som også angår oss og vår framtid.

Vi må stille opp

Mest urovekkende er det at støtten fra USA har stanset opp fordi Donald Trump og hans meningsfeller er villige til å ofre Ukraina for innenrikspolitisk spill.

Krigen har også rammet Russland. Først og fremst fordi tusenvis av unge menn er drept. Men i ly av krigen har også Putin strammet grepet og gjort landet langt mer lukket og autoritært, med Navaljnys død som det siste groteske utslaget.

Det er all grunn til å ønske fred. Men fred oppnås ikke ved å svikte Ukraina og la Putin få det som han vil. Det er oppskriften på mer krig, mindre demokrati og frihet. Etter to års kamp skal vi hylle ukrainerne for innsatsen og love dem at vi skal stille opp så lenge som det trengs.