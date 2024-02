Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken besøkte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg USA. Et av hans mål for reisen var å snakke med nøkkelpersoner blant Ukraina-skeptiske republikanere i USA. Stoltenberg håper å overbevise nok skeptikere til at det blir flertall for fortsatt amerikansk støtte til Ukraina.

Ifølge Aftenposten er det særlig tre argumenter Stoltenberg bruker for å overbevise skeptikerne. For det første peker han på at USA ikke er alene om å støtte Ukraina. Flere allierte land gir større beløp enn USA målt opp mot størrelsen på landenes økonomi. For det andre peker han på at det er i USAs sikkerhetspolitiske interesse at ikke Putin vinner krigen. Det vil motivere andre autoritære ledere til å bruke militær makt, og gjøre verden farligere. For det tredje peker han på at mye av pengene USA og Europa gir går tilbake til USAs forsvarsindustri, noe som gir arbeidsplasser i USA.

På en felles pressekonferansen la både Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken vekt på at Nato-landenes felles militære støtte til Ukraina ikke er veldedighet, men en investering i både Europas og USAs sikkerhet.

Investering i vår egen sikkerhet

Stoltenberg møtte også CIA-sjefen William Burns som er forkjemper for at USA skal fortsette å støtte Ukraina. Burns mener det vil være et selvmål fra USA å kutte støtten nå. Mens Stoltenberg var i Washington hadde han også en felles pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken. På denne pressekonferansen la de begge vekt på at Nato-landenes felles militære støtte til Ukraina ikke er veldedighet, men en investering i både Europas og USAs sikkerhet.

Derfor er det så viktig at Stoltenberg makter å formidle viktigheten av USAs støtte til de som mener støtten til Ukraina er for dyr. Det er ingen tvil om at dersom Ukraina taper kampen mot Putin, vil det svekke Europas og USAs sikkerhet. Det vil også øke risikoen for mer militær aggresjon i verden.

Forsøker å undergrave støtten til Ukraina

Til forsvarets Forum sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, at for Russland handler det nå om å holde de områdene de har tatt og samtidig arbeide politisk og diplomatisk for å undergrave Vestens støtte til Ukraina. «De har hatt en viss suksess på det feltet, noe som understreker at nøkkelen til en avgjørelse i Ukrainas favør ligger i Vesten», sier han.

Dersom amerikanske republikanere trekker støtten til Ukraina kan det blir oppfattet fra Putins side som om hans strategi fungerer. Det vil på sikt gi oss en mer urolig verden.