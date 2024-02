Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NRK Brennpunkt ruller for tiden ut en dokumentarserie om æresvold i muslimske miljøer. Omfanget og alvorlighetsgraden er rystende: Kvinner i Norge lever i frykt for familiemedlemmer og nettverk. Det går på liv og helse løs. Anmeldelsene og domfellelsene er deprimerende få.

Kompetanseteamet for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold nådde i fjor en dyster rekord, med 1137 saker. Det er en økning på nesten 30 prosent fra i fjor. Tallet er tredoblet på åtte år.

Først og fremst jenter og kvinner, men også gutter, blir holdt i sterk sosial kontroll av sitt nettverk. De kan risikere vold, tvangsekteskap, å bli sendt ut av landet eller drap dersom de tråkker utenfor strenge grenser og dermed utfordrer familiens ære.

Den teologien som legitimerer vold, drap og overtramp må argumenteres ihjel av sunn teologi

Er islam voldelig?

På NRKs program Debatten ble det tirsdag stilt spørsmål om islams rolle i æresrelaterte voldssaker. Er islam voldelig?

Slike spørsmål forutsetter en essensialistisk forståelse av religion. Er islam egentlig voldelig eller fredsæl, var Muhammed egentlig patriarkalsk eller protofeminist? Dette egentlig-nivået har vi ingen tilgang til. Det finnes argumenter for begge synspunkter. Koranen inneholder tekster som kan virke til frihet og tekster som foreskriver vold. Det samme gjør for øvrig også Bibelen.

Det er heller ikke slik at vold eller patriarkalske holdninger har sin opprinnelse i islam eller andre religioner. Snarere er det slik at det finnes patriarkalske elementer i alle religioner, og for den saks skyld kulturer, ved siden av motstridende elementer. Dermed kan religion brukes for å understøtte både diskriminering, tvang og vold, men også brukes for å bryte fri fra det samme.

Religiøse ressurser

Det vi må spørre oss om er heller følgende: Bruker norske muslimer sin religion til å kontrollere andre? Henter de i så fall inspirasjon fra forkynnere eller miljøer her i landet?

Dersom vi ønsker endring, må vi også undersøke hvilke religiøse ressurser som kan virke til det gode. Hvilke islamske teologer fortolker sin tradisjon på måter som setter mennesker fri til å leve sine egne liv? Hvordan kan de få mer innflytelse? For dersom islam er en del av problemet, må islam også bli en del av løsningen. Den teologien som legitimerer vold, drap og overtramp må argumenteres ihjel av sunn teologi.

Alle religioner bærer i seg potensial for umoral, hver på sine måter. Slik er det med kristendommen også. Men i bunn og grunn er det mennesker som utfører ugjerninger, og mennesker som må stilles til ansvar. Ingen kan skylde på Gud eller hellig skrift for å bryte lov og moral.