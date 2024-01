Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om mobbing i skolen. I rykk og napp har ulike tiltak vært satt i gang. Derfor er det særlig foruroligende at mobbetallene de siste årene har gått opp. Tallene for de som svarer at de blir mobbet, går opp på alle alderstrinn i grunnskolen. Her er noen eksempler: På femte trinn oppgir 15 prosent at de blir mobbet. Det samme tallet for sjuende trinn er 13 prosent. Dette skjer samtidig som færre elever er motiverte til å lære.

Disse tallene kom fram i Elevundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet offentliggjorde mandag.

Mobbing i skolen er ikke bare et ungdomsproblem

Et komplekst problem

Noe av grunnen til at det er så vanskelig å få bukt med mobbing er at det er et sammensatt og komplekst problem. Det er ikke alltid lett for lærere og foreldre å oppdage mobbing. Noe av mobbingen kan være subtil, men annen mobbing kan foregå utenfor selve skoletimene.

Det foruroligende er at vi også finner eksempler på mobbing av lærere, og at flere lærere melder ifra om at det er mer krevende enn noen gang for lærere å ha autoritet i klasserommet. Ett av flere eksempler på dette er lærer Morten Steiner, som sto fram i Utdanningsnytt. Hans budskap var at lærerne har mistet autoriteten sin. Han mener at dette til syvende og sist går ut over elevene.

Lærere har fryktet konsekvenser

Steiner sier blant annet: «Jeg kjenner mange lærere som bare har godtatt dårlig oppførsel og uro, av frykt for konsekvenser dersom de irettesetter elevene. Skolen svikter ungene når lærere ikke tør å sette grenser, når vi ikke er tydelige på at dårlig oppførsel får konsekvenser.»

Myndiggjøring av lærere har vært en diskusjon i Norge de siste årene. I juni 2023 vedtok Stortinget en ny opplæringslov. Der ble det slått fast at lærere skal få en lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge at noen blir skadd. Dette var både riktig og viktig.

Flytting av de utsatte

Et av tiltakene som er diskutert er å flytte de som mobber andre til en ny skole. I 2020 laget NRK en sak som viste at bare fire mobbere er flyttet, men at man ikke hadde tall på hvor mange mobbeoffer som selv hadde valgt å flytte. Mye tyder på at disse tallene er betydelig større. Det er heller ikke sikkert at det å flytte en mobber hjelper på miljøet på en skole. Når elever mobber andre på skolen er det tegn på en dårlig kultur, som bør jobbes med på andre måter.

Det finnes mange tiltak som bør settes i verk når det foregår mobbing på skolen. Et av flere slike tiltak er å kurse og myndiggjøre lærere, og gi dem trygghet til å gripe inn. Men det påligger også foreldre en stor oppgave. Rundt i de tusen hjem må alle tenke nøye gjennom hvordan de snakker om andre mennesker og hvordan man ikke skal snakke om andre.

Voksne både i hjem og skole må være en motvekt til den til dels polariserte og dels nedlatende måten å kommunisere på som har sneket seg inn i sosiale medier og kulturen generelt. Mobbing i skolen er ikke bare et ungdomsproblem. Det er et kulturelt problem. Noen vil si et sykdomstegn i kulturen.