I en ny arbeidsmiljøundersøkelse rapporterer de ansatte i Den norske kirke fremdeles om alt fra konflikter på arbeidsplassen til ineffektive møter. Nærmere 3 av 10 svarer «helt uenig» eller «uenig» i følgende påstand: «Jeg opplever ikke at det forekommer belastende konflikter mellom ansatte på min arbeidsplass». Kirkerådsdirektøren skulle gjerne sett lavere tall.

På den andre siden melder 95 prosent av de ansatte at de opplever arbeidet sitt i Den norske kirke som meningsfullt. Det er et svært høyt tall i norsk arbeidsliv.

Konflikter kan spise opp både engasjement og lyst til å jobbe i Den norske kirke. Derfor er det uhyre viktig at ledere på alle kirkens nivå satser mer på å skape dialog der hvor ansatte opplever seg sett og inkludert, og at deres problemstillinger blir tatt på alvor.

En stor og vid kirke kan gi flere konflikter

Det er grunn til å tro at arbeidskonfliktene bunner i flere ulike kryssende konfliktlinjer og interesser. Den norske kirke er den overlegent største organisasjon i det sivile samfunnet i Norge. Den samler mange mennesker på kryss og tvers.

Ikke minst har Den norske kirke et stort teologisk sprik mellom de mest liberale og de mest konservative. Det har vi et utall av eksempler på i Vårt Lands spalter. Dette fordrer god dialog og vilje til å respektere hverandre, både fra ledere og andre ansatte.

En rapport fra 2021 viste at én av tre kvinnelige prester har opplevd uønskede hendelser fordi de er er kvinnelige prester. De fleste hendelsene handler i bunn og grunn om forskjellsbehandling. Det kan handle om fordeling av arbeidsoppgaver mellom prester. Men det handler om også om kommentarer på kropp, alder og utseende, både fra kollegaer og fra kirkens ordinære medlemmer.

Ulik behandling skaper konflikter

Vi vet også at det har vært konflikter knyttet til at de ansatte i Den norske kirke tilhører to ulike arbeidslinjer. Når et problem oppstår har man ingen felles leder for å løse konflikten. I tillegg er det mange små staber. Det i seg selv kan fortere skape intense konflikter.

Dessuten pågår det jevnlig diskusjoner om oppgaver, ansvar og goder mellom linjene. Ujevn fordeling av permisjonsordninger, lønn og kontorer kan for eksempel skape slike konflikter. I slike konflikter er det viktig at dialog og samarbeid mellom linjene og deres ledere er viktig. Dette legger Ingrid Tenfjord i KA sterkt vekt på: «Men mange har også jobbet godt sammen på tvers av arbeidsgiverlinjene, blant annet på prostinivå. Den norske kirke har to arbeidsgivere på samme arbeidsplass, noe som gjør dialog og kommunikasjon helt grunnleggende».

En attraktiv arbeidsplass

