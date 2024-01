Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var forrige uke Sør-Afrika leverte en hastebegjæring til FN-domstolen i Haag (ICJ). Det sørafrikanske utenriksdepartementet uttalte at Israel siden 7. oktober har mislyktes i å forhindre folkemord. Sørafrikanske myndigheter mener også at Israel er delaktig i handlinger mot sivile palestinere som tilsvarer folkemord. Det er ventet at domstolen i løpet av de nærmeste ukene vil ta stilling til kravet om en midlertidig forføyning der Israel skal beordres til å innstille sin krigføring på Gazastripen.

Selv om Israel benektet påstandene om folkemord, og kalte dem «blodanklager», var det knyttet usikkerhet til hvordan landet ville forholde seg til rettsprosessen i Haag. Ville Israel sabotere eller boikotte en eventuell rettssak? Vil de respektere en eventuell beslutning?

Israel stiller selv i domstolen

De siste årene har internasjonale institusjoner som FN-domstolen hatt stadig mindre legitimitet blant viktige stormakter. Saken mot Israel tyder på at noe er i endring, i positiv retning.

I 2004, da Israel ble klaget inn for FN-domstolen på grunn av muren landet bygget mot Vestbredden, nektet myndighetene å stille for domstolen. Domstolen konkluderte med at muren var ulovlig. Israel har siden ignorert dommen, delvis begrunnet i at Israel ikke anerkjenner domstolens jurisdiksjon og påstander om at domstolen var preget av fordommer.

Uavhengig av hvilken konklusjon domstolen lander på, vil behandlingen i seg selv kunne ha en dempende effekt på Israels krigføring. Den er med på å ansvarliggjøre israelske ledere, og dermed beskytte sivile

Denne uken varslet Israel – noe overraskende – at landet vil stille opp i Haag for å forsvare seg. Det er delvis basert på erfaringene fra saken i 2004. Noe av grunnen til det er at Israel har ratifisert Folkemordkonvensjonen. Landet har dermed vanskeligere for å påstå at FN-domstolen ikke har noen rolle i å håndheve den.

Dempende effekt på krigføringen

Skulle FN-domstolen dømme i favør av Sør-Afrikas anklage, vil det ramme Israels støtte i EU og USA hardt. Det vet israelske politikere som sitter med ansvaret for den pågående krigen.

Med sin deltakelse i domstolen er Israel med på å legitimere domstolen. Det skal mye til for at domstolen vil konkludere med at Israel utfører folkemord mot palestinerne, trass i at enkelte ytterliggående israelske politikere har kommet med grusomme uttalelser i den retning.

Uavhengig av hvilken konklusjon domstolen lander på, vil behandlingen i seg selv kunne ha en dempende effekt på Israels krigføring. Den er med på å ansvarliggjøre israelske ledere, og dermed beskytte sivile. Det viser at internasjonale institusjoner fortsatt spiller en viktig rolle.