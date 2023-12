Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det har vært en serie angrep mot landsbyer sentralt i Nigeria, opplyser lokale myndigheter. Mange av dem som ble drept var kristne, som forberedte julens gudstjenester. Minst 160 mennesker er drept.

Ifølge Monday Kassah, lederen for de lokale myndighetene, har militante gjenger gjennomført godt koordinerte angrep mot hele 20 landsbyer i området. Han opplyser også at de har funnet over 300 sårede som er sendt til sykehus.

Drapene denne julen i Nigeria er en brutal påminner om at mennesker er utsatt for drap, krig- og krigslignende tilstander mange steder i verden. Det er ikke bare i Midtøsten og Ukraina at sivilbefolkningen er utsatt.

Mange år med terror og drap

Denne delen av Nigeria har i flere år vært preget av etnisk og religiøs uro, klimaendringer og fattigdom. Det har vært gjentatte sammenstøt mellom fastboende bønder og nomader. Det finnes dessverre en rekke eksempler på slike terrorhendelsen under kristne høytider i Nigeria.

Allerede i 2013 skrev Vårt Land at årets jul ble en blodig kopi av fjoråret. Jula 2012 hadde 35 mennesker blitt drept og mer enn 50 skadet i en rekke bombeangrep mot nigerianske kirker. Den ytterliggående islamistiske gruppa Boko Haram tok på seg ansvaret. I 2013 eksploderte det fem steder i fire byer mens kristne var på vei ut av kirkene etter gudstjenesten 1. juledag. Til sammen mistet minst 40 personer livet i angrepene.

I 2017 skrev Stefanusalliansen at minst 12 ble drept og mange flere skadet da Fulani-menn åpnet ild i en kirke påskenatt. Dette skjedde i landsbyen Asso med et flertall av kristne. Den katolske biskopen Joseph Danlami Bagordi i Kafanchan anklaget den lokale guvernøren for å stå på angripernes side mot ofrene, melder World Watch Monitor.

En brutal på minnelse

I Nigeria bidrar både religiøse konflikter, fattigdom og klimaendringer til å øke polarisering og konflikt.

Det er viktig at vi ikke glemmer dette i en tid der to store kriger tar mye av fokuset i medier og vår bevissthet. Ikke minst er det viktig at Norge ikke kutter bistand til land som Nigeria. I 2023 og 2024 har Norge satt av 730 millioner kroner til humanitær bistand og utviklingsbistand i regionen. 400 millioner kroner går til mat, beskyttelse av sivile, inkludert innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold, og annen humanitær innsats. Norge bidrar også med støtte til langsiktige tiltak med hovedvekt på matsikkerhet og klimatilpasning.

Slik Vårt Land gjentatte ganger har tatt til orde for er slik bistand uhyre viktig i en urolig verden. Julehelgens hendelser i Nigeria er dessverre nok en påminnelse om dette.