Rødehavet er en av verdens viktigste transportårer. Transporten av varer mellom Asia og Europa er av kritisk betydning for økonomien både i Europa og Asia. Houthi-militsen har nå utnyttet sin strategiske plassering ved Rødehavets østre kyst til å angripe skipsfarten. De begrunner dette med at de vil støtte palestinernes kamp mot Israel.

Krigen i Gaza i er i ferd med å handle om langt mer enn konflikten mellom Israel og palestinerne.

USA har svart med å sette sammen en internasjonal marinestyrke for å forsvare retten til fri ferdsel i internasjonalt farvann. Det er et viktig prinsipp også for Norge, og det er derfor naturlig at vi også er med. Men problemet er ikke dermed blitt løst. Det er lettere sagt enn gjort å sette en stopper for houthienes angrep, selv for verdens mektigske sjømakt. Eksperter sier at det er umulig å sikre skipsfarten med de tilgjengelige marinestyrkene.

Et alternativ kunne være å angripe houthienes hjemland Jemen. Men det ville ramme en allerede hardt utsatt sivilbefolkning hardt, uten at man hadde noen garanti for at det ville eliminere trusselen fra raketter og droner. Dessuten motsetter Saudi-Arabia seg angrep på Jemen, hvor de er i ferd med å få avsluttet en krig de ikke lenger ønsker.

Iran står bak

Selv om houthiene har sin egen agenda, handler de nå ganske sikkert i forståelse med, og kanskje på oppdrag fra Iran. Iran er Hamas fremste støttespiller, og bruker houthiene til å angripe både Israel og USA. Iran står dessuten bak Hizbollah-militsen, som nå både angriper Israel fra Libanon og amerikanske baser i Syria og Irak. I tillegg mener USA at Iran står bak et droneangrep mot et israelsk skip i Det indiske hav.

Israel slår tilbake mot Hizbollah i både Libanon og Syria. USA har nå angrepet iransk-støttede baser i Irak og drept en framstående iransk offiser. Det er fare for at disse konfrontasjonene kan komme ut av kontroll. Krigen i Gaza kan fort til å spre seg til nye områder og bli en virkelig storkonflikt.

Haster å få slutt på krigen

Den amerikanske regjeringen ønsker slett ikke å bli trukket inn som deltaker i en ny krig i Midtøsten. De har allerede nok med Ukraina, og er dessuten vel så opptatt av konfrontasjonen med Kina. Det er en av grunnene til at den amerikanske regjeringen presser på for å få en slutt på krigen i Gaza. Men Israels statsminister ser ikke ut til å bry seg om USA.

Det er viktig å få avsluttet Gazakrigen og få i gang en prosess for en politisk løsning mellom Israel og palestinerne. Først og fremst av hensyn til sivilbefolkningen i Gaza. Men det blir stadig tydeligere at denne krigen angår langt fler enn Israel og Hamas, og at det haster å få en slutt på den.