For en uke siden ble det kjent at Widerøe legger ned direkteruta mellom Tromsø og Vadsø fra april neste år. Selvsagt reagerer befolkningen og ordfører Wenche Pedersen i Vadsø på denne avgjørelsen. Hun legger vekt på at direkteruta er viktig for offentlige institusjoner og privat næringsliv. Harald Johnsen er divisjonsdirektør for nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF. Han sier at nedlegginga av flyruta vil påvirke sykehuskjøp. «Det gjør at vi får en lengre reisevei når vi skal til sykehusene og leverandørene og at de får en lengre reisevei når de skal til oss. Det kommer til å gå mer tid til reising, og tid er penger», sier han.

Dessverre blir dette møtt med et skuldertrekk nasjonalt. Slik burde det ikke være. Dessverre er det mange som overser, eller ikke forstår, det storpolitiske og sikkerhetspolitiske bakteppet.

Fraflytting øker sikkerhetsrisiko

Dersom områder som Finnmark stadig tappes for direkteflyvninger, tilgang til sykehus og nærhet til andre velferdsgoder betyr det at den høye fraflyttingen vil få økt fart.

Mens Nord-Norge mister en rekke goder som sykehus og flyruter, er det altså andre som viser økt interesse for nordområdene.

Slik flere har pekt på er tilstedeværelse og bosetting en viktig forutsetning for at Norge skal ha hevd på egne nordområder. I oktober holdt statsminister Jonas Gahr Støre en tale om nordområdepolitikken på Universitetet i Tromsø. I talen uttrykte han bekymring for utviklingen i nord. Han sa blant annet: «Der skal ikke bildet være at staten trekker seg tilbake. Befolkningen flytter ut. Det er uklokt. Derfor er befolkning og Finnmark en sak av distriktspolitisk betydning, men den er av sikkerhetspolitisk betydning og det opptar meg.»

Norge et laboratorium for Russland

Både Russland, men også andre land som Kina kan ha interesser i nordområdene. Dette handler både om fiskeinteresser og om tilgang til økt ferdsel gjennom passasjen i nord på grunn av klimaendringer.

Politimesteren i Finnmark Ellen Katrine Hætta mener Nord-Norge er blitt et testområde for Russland, hvor ulike sammensatte trusler utprøves til bruk i hybrid krigføring. Hun mener det råder en naivitet i Norge på dette feltet.

Norsk bosetting og suverenitetshevdelse

Både klimaendringene, den urolige situasjonen i verden og den hybride krigføringen bør få oss alle til å våkne. Når det kuttes goder slik som tilgang på sykehus og flyruter viser Norge med all tydelighet at vi ikke tar på alvor at bosetting er et viktig grunnlag for norsk suverenitetshevdelse.

Dersom vi ønsker at de som bor i våre nordområder skal fortsette å bo der må vi begynne å betrakte velferds- og samferdselspolitikk i nord som sentrale komponenter i vår sikkerhetspolitiske satsing. Derfor er det viktige signaler Støre gir. Men disse må omsettes i en tydelig og strategisk velferds- og distriktspolitikk. Regjeringen og Stortinget må være villig til å ta styring. Det haster.