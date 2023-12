Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det finnes to diamentralt motsatte måter å se på abort på. Den ene måten innebærer at et foster har den verdi mor tillegger det. Det eneste kroppslige subjektet av moralsk betydning er mors, og det er hennes suverene rett å bestemme over det som sees som hennes egen biomasse. En abort er dermed bare etisk problematisk i den grad mors suverenitet ikke anerkjennes. De fleste som har dette synet, vil tilkjenne fosteret økende selvstendig verdi utover i svangerskapet.

Den andre måten sier at fosteret har en selvstendig verdi fra unnfangelsen av. Dermed er det ikke bare mors vurdering som sier noe om fosterets moralske status, en abort er avslutningen av et liv. En abort berører med andre ord ikke bare ett, men (minst) to menneskeliv: morens og fosterets. Mange som har dette synet, mener likevel at det finnes situasjoner der abort kan være det minste onde.

12 uker er ikke resultatet av medisinsk eller etisk innsikt, men en politisk fremforhandlet grense

Kompromiss

Dagens abortlov har vært et skjørt kompromiss mellom disse to synene. Loven er 45 år, og har stått omtrent uendret siden 1978. Den forener på sett og vis begge syn, ved å sette inn en absolutt tidsgrense på 12 uker for full selvbestemmelse, og en gråsone etter det. 12 uker er ikke resultatet av medisinsk eller etisk innsikt, men en politisk fremforhandlet grense. Når enkelte mener at noe skal være forbudt og andre mener at det samme skal være tillatt, er en slik grense smart: Dette «noe» er lov, men i et begrenset tidsrom.

I USA fant man aldri et slikt kompromiss. Derfor ble frontene mye steilere og debatten langt mer polarisert enn i Norge.

Biskopene i Den norske kirke uttalte i 2019 at et samfunn med legal tilgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik tilgang. Hvis man ser på aborttallene i Norge, gikk de ikke opp da loven om selvbestemt abort ble vedtatt. Tallene er lavere per 1000 kvinner i dag enn i 1978. Med andre ord fører legal abort ikke nødvendigvis til flere aborter, men gjør abortsøkende kvinners liv litt lettere.

Abortutvalg

I 2022 nedsatte regjerningen et abortutvalg, som blant annet skulle se på «oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder». Mange har lurt på hvorvidt en lov som hviler på et så sprikende meningsgrunnlag vil kunne rikke seg i det hele tatt. For hvilken vei skulle hvilken meningsleir dytte loven?

Dagens lov bør ikke liberaliseres. Utvalget legger torsdag frem sin utredning. Fortsatt bør begge sider jobbe for å finne sammen. Abortspørsmålet bør ikke bli en del av et politisk spill. Det er en fordel for alle med stabilitet rundt et så viktig og etisk krevende felt. Derfor bør det være et bredest mulig flertall bak en eventuell ny abortlov.