Biskop emeritus Munib A. Younan hadde 2. november et innlegg på trykk i Vårt Land som nådde vår førsteside. Han kom med denne bønnen: «Vær så snill og hør på meg når jeg ber deg om ikke å være pro-Palestina eller pro-Israel. Jeg ber deg i stedet om å være for sannhet, for liv, for rettferd, for frihet, for fred og for forsoning.»

Kritisk til kristensionisters tankegods

Kort tid etter var han på besøk i Norge. Da ble han blant annet intervjuet i Vårt Lands podkast. Der ber Younan mange kristne om å besinne seg: «Vi må være veldig forsiktige med hvordan vi bruker Bibelen i denne konflikten. Flere kristne har syke scenarioer.» Han er svært kritisk til kristensionister, som Gud til en krigsgud.

Younan har vært president i Det lutherske verdensforbund og tjent som biskop i Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Han tar avstand fra hvordan noen kristne grupperinger – blant annet i USA – mener at Hamas-terroren og krigen som fulgte, er en del av en profetisk plan om dommedag.

Biskopen legger stor vekt på at konflikten i Midtøsten ikke er en religionskrig. Han forteller om hvordan kristne, jøder og muslimer har levd i fred med hverandre gjennom århundrer i området som i dag utgjør Israel og Palestina. Han sier blant annet: «Det er ikke harmageddon eller dommedag. Det er politikk.»

Polarisering i andre land

Munib A. Younans budskap er ekstremt viktig for oss alle å legge oss på minne i en situasjon med krig og polarisering Midtøsten. Vi må ikke glemme at det er frykt og sinne på begge sider i konflikten. Det bidrar ikke til økt fredsvilje på noen av sidene at kristne i andre land lager sine egne teorier og har sine egne kjepphester. Vi bør heller vise støtte på andre måter. Blant annet gjennom å støtte vilje til forhandlinger om reell og varig fred.

Situasjonen i Midtøsten er både komplisert og har en lang og brokete historie. Vi som sitter i Norge og andre land må ta inn over oss at det er ikke vi som er eksperter på konflikten i Midtøsten. For kristne i Norge er det viktig å lytte til blant annet budskapet til kristne i Midtøsten, som nå er blitt en litt minoritet. Ikke minst fordi dette gjør dem til viktige fortolkere av det som skjer. Både de og andre i Midtøsten burde slippe å forholde seg til kristensionismens outrerte fortolkninger og annet konspiratorisk og ytterliggående tankegods.