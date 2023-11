Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hamas med Qatar som mellommann og USA som pådriver er en skjør konstruksjon. Vi håper inderlig at den vil la seg gjennomføre, slik at 50 kvinner og barn nå kan slippe fri fra det påtvungne fangenskapet i Gaza. Egentlig burde de ha vært sluppet fri umiddelbart, siden Hamas-ledelsen har sagt at intensjonen var å bare ta militære gisler. Men det er likevel grunn til å se positivt på at befolkningen i Gaza får en pause fra krigføringen og at hjelp slippes inn til dem.

Det skal være ytterligere 48 kvinner og barn fanget i Gaza, og Hamas har åpnet for å slippe dem også fri i puljer mot en tilsvarende pause i krigføringen i dagene som kommer. Det forutsetter blant annet at Hamas greier å få tak i de som er tatt av andre gisseltakere. Men om det lykkes, kan våpenhvilen komme til å vare lenger enn de fem dagene som nå er avtalt.

Klargjøre hensikten

Israels statsminister har gjort det klinkende klart at dette bare er en pause, og at de akter å føre krigen videre når disse gislene er sluppet fri. Men det som nå har skjedd, burde gi anledning til å tenke gjennom og klargjøre hva som egentlig er hensikten med å fortsette med militære midler.

President Biden har oppfordret Israel til å legge større vekt på hensynet til sivile liv, og også advart mot å videreføre den formen for krigføring som har vært brukt i nord til det sørlige Gaza, hvor nå det meste av befolkningen befinner seg. USA har også gått til det skritt å fordømme et israelsk angrep på en skole i Gaza. Disse signalene fra USA er det all grunn til at den israelske ledelsen bør lytte til.

Varigere våpenhvile

Benjamin Netanyahu holder fast ved at målet med krigen er å eliminere Hamas. Men selv om det skulle være mulig, kan det ikke være noe mål i seg selv. Det trengs politiske målsettinger for hva som skal skje framover. For Israel burde målet være et Gaza under et sivilt styre som aksepterer Israels eksistens, og der det blir mulig å gi befolkningen levelige vilkår. Et langsiktig mål må være å få til en politisk løsning der både palestinere og israelere kan leve i trygghet og selvstendighet.

Hvordan man bruker militære midler må være styrt av hva som er de politiske målene. Da er det mye som taler for at veien videre går gjennom en mer varig våpenhvile.