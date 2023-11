Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Søndag formiddag vart det observert eit blått og kvitt flagg med påteikna hakekors som hang i Oslo. Politiet veit ikkje kor lenge flagget vart hengande, men tok det ned før klokka 12 søndag. Operasjonsleiar i Oslo-politiet Bjarne Pedersen sa at «politiet vurderer videre om det opprettes sak på dette».

Jødar i Norge må kjenne seg trygge

I ei tid der aukande antisemittisme har ført til at norske jødar ikkje kan kjenne seg trygge i sine eigne heimar, bør det vere ei enkel vurdering for politiet å opprette sak og etterforsking. PST har allereie vurdert at trugselen mot israelske og jødiske mål i Norge er skjerpa. Fleire jødar fryktar for sin eigen tryggleik. Situasjonen er alvorleg.

Organisasjonen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har definert alle samanlikningar mellom Israel og Nazi-Tyskland som antisemittisme. Eit hakekors i det israelske flagget er med andre ord ei klar og tydeleg antisemittisk ytring.

Statsministeren har sagt at vi i Norge skal ha nulstoleranse for antisemittisme. Det er viktig at politiet følger opp så klare brot på denne nulltoleransen. Flagget med hakekorset bør derfor heilt klart etterforskast og bli straffeforfølgd av påtalemakta.

Politiet har mange stader i Norge uttalt at dei set i verk ekstra tiltak for å sikre tryggleiken til landets jødar. Det er viktig. Samstundes er det avgjerande at dei som kjem med antisemittiske ytringar får ei klar melding frå politiet om at det er over grensa, og at dei risikerer straffeforfølging.

Antisemittisme er over grensa for ytringsfridom

Det har lenge føregått ein debatt om ytringsfridomens grenser, og om det å ytre seg antisemittisk bryt denne grensa. Samfunnet skal ha høg terskel for å tole ytringar som for dei fleste vil bli oppfatta som uakseptable, men det skal også gå ei grense. Den bør gå ved hatefulle ytringar som nedvurderer folk sitt menneskeverd. Så tydelege antisemittiske ytringar som eit hakekors i eit blått og kvitt flagg, kryssar den grensa.

