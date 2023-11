Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uka kom Kjetil Østlis biografi om kronprins Haakon: Haakon – historier om en tronarving. I flere kapitler i boka lar forfatteren kronprinsen snakke i jeg-person. Her åpner han blant annet opp om barnetroen og gudstjenester som har gjort inntrykk, og han reflekterer rundt mennesket og Gud, skriver Vårt Land i dagens avis.

Det norske kongehusets forhold til tro har blitt viet en god del oppmerksomhet på det offisielle plan, mens det har vært mindre interesse for kongefamiliens personlige tro. I de kongelige biografiene som har kommet de seneste årene har dette likevel trådt frem.

Både da litteraturviter og forfatter Tore Rem kom med sitt trebindsverk om kong Olav V, og da kommentator og forfatter Harald Stanghelle utga sin samtalebok Kongen forteller om kong Harald, ble monarkenes forhold til tro berørt. Som Rem sier til Vårt Land i dagens avis, går kronprinsens uttrykk for personlig tro inn i rekken av kongehusets religiøse tradisjoner.

Han påpeker at kong Olav var enda oftere åpen om sin kristne tro enn sønnen sin, men at også kong Harald har vist tydelighet blant annet med sitt engasjement for den såkalte bekjennelsesplikten i Grunnloven: «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-­lutherske religion.»

Vil stå i trosdiskusjoner

At vi nå får et nærmere innblikk i også den kommende monarkens trosliv er interessant og av betydning, ikke minst for forholdet mellom monarkiet og Den norske kirke. Det er sannsynlig å se for seg at dersom monarkiet består i overskuelig fremtid, vil dets sterke bånd til kirken og kristendommen utfordres betydelig mer enn i dag.

Det meste tyder på at det vil bli kronprins Haakon som vil stå i mange av disse diskusjonene og være med på å ta avgjørelser rundt spørsmål om tro og kongehus.

Da er det, uavhengig av hva han måtte mene om de offisielle og formelle båndene, både oppløftende og inspirerende å høre at han ser på Jesus som et forbilde. En monark som sier: «Jesus kunne prate med høy og lav, fattig og rik. Han spiste med tollere og syndere, som de blir kalt i Bibelen. Det likte jeg», er en monark det norske folk kan ha tillit til – uavhengig av tro og livssyn.

For mer enn hva det sier om kronprinsens personlige tro, sier det noe om hans verdier og måte å se verden på – og ikke minst: hva slags monark og medmenneske han streber etter å være.

