Det lå et sterkt budskap i at USAs president personlig reiste til Israel midt i den krisen som er skapt av Hamas terrorangrep for to uker siden. Det helt åpenbare signalet var full støtte til Israel. Men Biden hadde flere mål med besøket. Han ville advare Iran mot å blande seg ytterligere inn. Men han ville også bidra til at Israel ikke ødelegger for framtidige løsninger ved å ramme palestinske sivile altfor hardt.

Israel gjør klokt i å ta til seg Bidens råd, og vurdere grundig hva slags militært svar som vil føre til et langsiktige målet om en tryggere framtid.

I talen han holdt i Tel Aviv sa Biden han forsto israelernes raseri etter det som har hendt. Man så kom han med advarende ord: «Ikke la raseriet sluke dere helt. Etter 11. september var vi i USA rasende. Men mens vi søkte rettferdighet og fikk rettferdighet, gjorde vi også feil». Presidenten gikk ikke nøyere inn på hva USA hadde gjort feil, men det er nærliggende å tenke på krigen mot terror, angrepet på Irak og måten krigen ble ført i Afghanistan.

Palestinerne er ikke Hamas

Biden sa dessuten at det kreves klare målsettinger og ærlig gransking av hvorvidt handlinger fører til målet. Han minnet om at det ikke må settes likhetstegn mellom palestinerne og Hamas - og om at respekten for menneskeliv er den grunnleggende verdien våre samfunn bygger på.

Den varslede israelske bakkeinvasjonen i Gaza er ennå ikke satt i verk. Den anerkjente israelske militærkommentatoren Amos Harel skriver i Haaretz at selv om den israelske ledelsen utad fortsatt sier at de skal rykke inn i Gaza og eliminere Hamas, er det uenighet både om målet for krigen og hvordan den eventuelt skal gjennomføres.

Hevn er ingen plan

Nå snakkes det mye om hevn, skriver Harel. «Men hevn er, som en ledende offiser sa, ikke en arbeidsplan». Å utrydde Hamas er lettere sagt enn gjort. En ting er å ødelegge Hamas militære kapasitet. Å fjerne bevegelsen eller dens ideologi kan ikke gjøres med militære midler. Om palestinerne opplever at krigen er mot dem og ikke mot Hamas, taper Israel i lengden.

Israel gjør klokt i å ta til seg Bidens råd, og vurdere grundig hva slags svar som vil føre til det langsiktige målet om en tryggere framtid. Det er viktig at Israel følger Bidens oppfordring om å tillate nødhjelp inn i Gaza. De bør også lytte til hans formaning om at palestinerne ikke er Hamas og ikke straffe dem for Hamas ugjerninger.