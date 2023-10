Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Krigshandlingene i Israel og Palestina fortsetter. Tirsdag kveld ble et sykehus i Gaza by angrepet og antakelig har flere hundre mennesker mistet livet. Vi vet ikke hvem som står bak tragedien. Sykehuset er anglikansk, grunnlagt av britiske kristne på 1880-tallet. Al-Ahli Arabi Hospital er et av utallige konkrete tegn på Midtøstens kristne historie. Den historien er imidlertid truet, og det ikke bare etter denne ukens trefninger.

Midtøsten hører de kristne til like mye som alle andre grupper. De har rett til å bo der de kommer fra og til å leve slik deres tro tilsier.

Synkende antall

Kristendommen oppstod i områdene som i dag heter Israel og Palestina. Herfra spredte den seg utover, først ved apostlenes reiser i middelhavsområdet, deretter med tyngdepunkter som Roma og Irak. Kristendommen ble den største religionen i store deler av Midtøsten i løpet av sine første hundreår. Med unntak for Den arabiske halvøy, synker antallet kristne år for år i tradisjonelt kristne områder i hele Midtøsten. De senere årene har tallene hatt en dramatisk fallende kurve. Kristne flytter på grunn av vold, terror, lovløshet, diskriminering og generelt dårlige livsutsikter. I tillegg er fødselstallene lave.

Menneskerettighetene slår fast retten til liv, trygghet og trosutøvelse. At folk blir fordrevet for sin tros skyld, er dermed svært alvorlig. Et hjemland er et hjemland, Midtøsten hører de kristne til like mye som alle andre grupper. De har rett til å bo der de kommer fra og til å leve slik deres tro tilsier.

Kristendommen har endret geografisk tyngdepunkt flere ganger i sin historie, fra Middelhavsområdet og nord- og vestover, deretter langt sør- og østover. Kristendommen er sitt vesen mobil, den sprer seg og skrumper inn relativt uavhengig av geografiske forhold. Men kristendom er ikke et vestlig eller et afrikansk fenomen. Den er like mye et assyrisk, armensk eller libanensisk fenomen. Ikke minst er den historisk knyttet til byer, elver, sjøer og steder, og til en helt unik ubrutt kirkelig tilstedeværelse gjennom 2000 år.

Et gode for samfunnet

At kristne får gode levevilkår og kan fortsette å bo i Midtøsten, er ikke bare et gode for dem selv. Det er også et gode for de samfunnene de er en del av. Alle tjener på mangfold. Totalitære bevegelser får enklere fotfeste der mange er like. I lange perioder har kristne og muslimer levd fredelig side om side og vært gode eksempler for andre samfunn med bred sammensetning.