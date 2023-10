Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De grusomme angrepene fra Hamas mot Israel har sendt sjokkbølger gjennom en hel verden. Over 900 mennesker ble drept i angrepet, melder israelsk TV. Luftangrepene som fulgte har så langt krevd over 680 palestinske liv.

Israel vil, og har full rett til, å reagere hardt når egne innbyggere blir slaktet og kidnappet av terrorister sendt av Hamas.

Vi har i vente en lang og blodig krig. Da er ikke svaret å kutte i bistanden, slik flere nå tar til orde for.

Sivile organisasjoner sørger for at vi har hatt mer informasjon om forholdene under Hamas´jerngrep på Gaza-stripen enn vi ellers ville hatt.

Tyskland og Østerrike stanser bistand

– Vi innfører en fullstendig beleiring av Gaza. Ingen elektrisitet, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe bensin. Alt er stengt, sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant mandag.

Det betyr at blant annet at sykehusene på Gaza-stripen i løpet av kort tid vil miste elektrisitet. Palestinske barn vil ikke ha en skole å gå på.

Konsekvensene blir en humanitær katastrofe for over to millioner mennesker på verdens tettest befolkede område.

Norge gir betydelig bistand til Palestina, 667 millioner kroner i 2022. Pengene går i hovedsak via FN, norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner, sivile organisasjoner og Den palestinske selvstyremyndigheten PA.

[ Palestinsk prest i Jerusalem: – Ikke velg side ]

Nødhjelpen bør økes

Mahmoud Abbas, leder for PA, har ikke fordømt Hamas´angrep. Det har ført til KrF ber om frys i bistand som går til kapasitetsbygging i selvstyremyndigheten. Det samme ønsker Frp.

Tyskland og Østerrike stanset alle tosidige prosjekter med Palestina, melder NTB. Sveriges vurderer det samme.

Men Hamas´angrep bør ikke føre til bistandskutt. Tvert imot bør støtten til organisasjoner som driver nødhjelp økes.

Befolkningen på Gaza-stripen er isolert av Israel, men lever også under et Hamas-styre som ikke tillater noen form for opposisjon.

Bistanden må gjennomgås

Sivile organisasjoner sørger for at vi har hatt mer informasjon om forholdene under Hamas´jerngrep på Gaza-stripen enn vi ellers ville hatt.

Faller internasjonal hjelp til selvstyremyndigheten bort, ville det styrket Hamas også på Vestbredden.

Men bistanden må gjennomgås. I 2017 pekte en gjennomgang på at bistandsmålene ikke var mulig å nå uten en politisk løsning.

I statsbudsjettet for 2024 heter det at bistanden skal sikre “grunnlaget for en framtidig palestinsk stat innenfor en fremforhandlet tostatsløsning, der Israel og Palestina lever side om side i fred og sikkerhet”.

Det målet fremstår i dag uendelig langt unna. For å sikre bistandens legitimitet, er det på høy tid med en ny helhetlig evaluering.

Men kutt i bistanden nå vil ramme sivile på en uakseptabel måte. Det vil også styrke ekstremistenes kort.

[ Palle Ydstebø: Usikker framtid i vente for Israel og Gaza ]