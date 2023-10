Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Vårt Land tar prost Trond Bakkevig et oppgjør Aftenposten-jobbspaltist, Helene Tronstad Moe, som fraråder å snakke om religion med sjefen på jobben. Hun skriver: «Dette kan oppleves som støtende (...) Isteden kan slik informasjon bidra til større avstand mellom deg og din nærmeste leder.»

Dette vitner om en svært trang forståelse av et liberalt og livssynsåpent samfunn, noe man skulle tro at også Aftenposten ønsket å bidra til. Aftenposten bør rett og slett skjerpe seg. — Vårt Land

Godt initiativ fra Bakkevig

Det er et godt initiativ fra Bakkevig når han tar opp dette spørsmålet. Bakkevig, som selv har drevet med religionsdialog i Midtøsten i mange år, vet godt hva han snakker om. Han sier i Vårt Land blant annet dette om Moes formuleringer: «Det stigmatiserer religion, som noe som ikke skal snakkes om og synes på arbeidsplassen. Religion er ikke en privatsak, men har synlige uttrykk og er en del av vår offentlig sfære».

Jobbeksperten hevder på sin side at Bakkevig misforstår teksten, og at hun siktet til «formelle møter». Det kan godt være at hun mente det slik. Men hennes innlegg framstår på en helt annen måte.

Det livssynsåpne samfunn

I 2013 kom en offentlig utredning for en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Arbeidet var ledet av Sturla Stålsett og hadde tittelen Det livssynsåpne samfunnet. I en kronikk i Aftenposten tar Stålsett til orde for «et samfunn der det er rikelig med rom for tro og livssyn. Både religiøse og sekulære livssyn. Livssyn som er synlig nærværende, i ord så vel som i symboler og handlinger.» Utvalget mente at en raus politikk må legge aktivt til rette for tros- og livssynsmessig utfoldelse.

Helene Tronstad Moes anbefalinger viser ikke bare manglende kompetanse på hva et livssynsåpent samfunn er. Utilsiktet står hun også i fare for å bidra til et samfunn med mindre brytning om trosspørsmål og mindre religionskritikk, slik et raust og åpent samfunn på sitt beste fungerer. Hun viser også manglende forståelse for at et religionslukket samfunn kan føre til økt polarisering og kulturkrig. Faktisk står hennes uttalelser i seg selv i fare for å bidra til en samfunn med økt utvikling av religiøse ekkokamre, der aktørene kun møtes i kulturkrig.

Aftenposten: mangler forståelse for det liberale samfunn

Det er også grunn til å stille kritiske spørsmål til Aftenpostens rolle i denne debatten. Ikke bare setter de på trykk et slikt polariserende innlegg som presenteres uimotsagt som et «ekspertråd». Når Trond Bakkevig tar til motmæle ved å skrive et debattinnlegg, nekter de å sette det på trykk.

Dette vitner om en svært trang forståelse for hvordan et liberalt og livssynsåpent samfunn skal fungere, noe man skulle tro at også Aftenposten ønsket å bidra til. Aftenposten bør rett og slett skjerpe seg.

