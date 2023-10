Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

83 prosent av landets gravferder ble avholdt i Den norske kirke i 2022, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallet er stadig synkende og tvinger kirken til å se nærmere på gravferdspraksisen sin. Og nettopp det var temaet for årets Mikkelsmesskonferanse i Bragernes kirke i Drammen forrige uke.

Seniorrådgiver i seksjon for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådets sekretariat, Mathias Gillebo, beskriver kirkens utfordring godt:

– Mye tyder på at vi står overfor et tidsskille, sier han til Vårt Land og peker blant annet på forventningene og innholdet til kirkelig gravferd, og budskapet som fremmes i dem.

Krevende posisjon

Kirkerådets egne undersøkelser viser at stadig færre av Norges befolkning ser for seg å bli gravlagt i kirken. Samtidig er det stadig flere som ønsker seg en livssynsnøytral eller livssynsåpen seremoni. Kirken står med andre ord for første gang i en reell konkurransesituasjon i møte med menneskers bortgang.

Det er en krevende posisjon å være i for en tradisjonsrik kirke med en tydelig og forankret gravferdsliturgi og et ritual, som for mange sekulære nordmenn kan virke både rigid og fremmedgjørende. Det er i kjølvannet av denne utviklingen at kirken har vært nødt til å ta stilling til i hvilken grad de skal tilpasse de kirkelige gravferdene til et stadig mindre religiøst folk.

Et unikt budskap

I dagens Vårt Land kan du lese at en fersk rapport fra MF vitenskapelig høyskole viser at forkynnelsen ofte ikke er det viktigste for folk i en gravferd. Umiddelbart kan man velge å tolke det som et trist tegn i tiden, men samtidig er det som teologene vi har snakket med i dagens avis, også et uttrykk for at kirken ikke må redusere graden av forkynnelse for å møte nordmenns behov.

Kirkens svar på samfunnets sekularisering må aldri være å bli mindre kirke. Særlig ikke i møte med døden. Norske prester sitter på en unik kompetanse som ingen andre yrker besitter, i møte med livets slutt. Det handler ikke bare om å møte mennesker i sorg, men det handler om det de kan forkynne i sorgen og håpløshetens stund. Nemlig at det finnes noe som er sterkere enn døden.

Dét budskapet kan det aldri bli for mye av. Så er det avgjørende at kirken samtidig fortsetter arbeidet de har startet med å se jobbe med hvordan de kan tilpasse seg nordmenns behov i gravferdssammenheng.

Bare med en slik kombinasjon kan de fortsette å være kirke i tiden.

