Før kirkemuggen tar oss

For ett år siden oppdaget organisten muggsopp i Andebu kirkes 15 år gamle orgel. Også verdifull kirkekunst var angrepet i det 800 år gamle bygget. Nå advarer eksperter: Slike soppangrep brer om seg.

Soppen kom etter at nattetemperaturen i kirka ble senket til fem grader. Den er nå hevet til 10–12 grader, og en luftavfukter er installert. Prislappen er rundt 100.000 kroner. I Andebu menighet er byggmester Bjarne Sommerstad leder av meninighetsrådet. Han advarer mot at vedlikeholdsetterslepet i mange kirker kombinert med endringer i klimaet vil føre til problemer.

Klimaendringene som nå kommer i et hurtigere tempo enn tidligere forventet, gjør at mange av de svært gamle kirkene er ekstra utsatt.

Et enormt etterslep

I 2021 slo Hovedorganisasjonen KA fast at det trengs mellom 10 og 12 milliarder for å sikre, drifte og vedlikeholde norske kirkebygg. Det kan ikke utelukkes at behovet er noe større i dag. Det er norske kommuner som har ansvaret for kirkebyggene. I de kommunale budsjettene er det ofte en kamp for å få satt av midler til vedlikehold av kirkene, selv om etterslepet er enormt.

I fjor la regjeringen fram en ordning som skal sikre 10 milliarder kroner til å vedlikeholde og restaurere norske kirker. Pengene skal komme i løpet av 30 år. Selv om pengene ble tatt fra gamle kirkemidler er det viktig at denne ordningen kom på plass, fordi det sikrer en viss progresjon hvert eneste år.

Samtidig er det åpenbart at vedlikeholdet går for sakte, og at mange av kirkene kan forfalle svært mye i før de blir satt i stand. Oslos kirker har for eksempel et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner. Blant annet er heisen ødelagt, slik at kirkerommet ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Klimaendringer blir et stort problem

Klimaendringene som nå kommer i et hurtigere tempo enn tidligere forventet, gjør at mange av de svært gamle kirkene er ekstra utsatt. Klimaendringene gjør skade innenfor to hovedkategorier: Gamle bygg kan bli utsatt for skader ved ekstremvær, flom og ras. Men de kan også blir utsatt for problemer som utvikler seg langsommere, slik som erosjon og råte.

Våre gamle kirker er blant de mest betydningsfulle gamle bygninger vi har i Norge. Derfor må det settes inn ekstra klimatiltak for å redde dem før det er for sent. Det er ikke nok med ordinært vedlikehold og restaurering, og når heller ikke det er på plass mange steder i landet, nærmer situasjonen seg prekær.

Det er kommunene som har hovedansvaret for sine gamle kirkebygg. Men det må det på plass en større pott til klimasikring for gamle bygg, deriblant kirker. Ellers kan mange gamle kirkebygg fort havne i samme situasjon som Andebu kirke. Alt tyder på at det er dyrere å rette opp skadene enn å forebygge.