Det råder forvirring om hvilke partier i sentrum-høyre som skal samarbeide i Oslo etter kommune- og fylkestingsvalget. Venstre har brutt forhandlingene med både KrF og Frp, og vil bare danne byråd med Høyre alene. Nå har de to partiene startet byrådsforhandlinger om plattformen for et mindretallsbyråd. Frp har på sin side sagt at de ikke vil støtte et byråd de ikke er en del av selv. Det er dermed uvisst hvilket flertall som skal styre Oslo de neste årene. Høyre og Venstre kan også danne flertall med MDG.

Venstre begrunnet sitt brudd med Frp og KrF med at avstanden var for stor i spørsmål om klima og miljø, rus og verdispørsmål. Spesielt i ruspolitikken står Venstre og KrF på hver sin ytterkant av det politiske spekteret. Det er en ærlig sak å peke på at avstanden i disse spørsmålene er for stor. De strategiske konsekvensene for norsk politikk kan likevel bli store.

Kan få KrF til å snu

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke, sa i NRKs Politisk kvarter onsdag at Venstres brudd med hans parti i hovedstaden sender et signal som kan få konsekvenser i stortingsvalget i 2025. Han trakk også frem hvordan KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide begge veier, og at partiet i en gitt situasjon derfor kan ende opp i et samarbeid med Arbeiderpartiet.

Venstre og KrF var i statsministerperioden til Erna Solberg politisk allierte i samarbeidet med Høyre og Fremskrittspartiet. Spørsmålet er om det politiske skjebnefellesskapet partiene hadde da, er i ferd med å forsvinne.

Det gjelder spesielt hvis Oslo Venstres holdning deles av partileder Guri Melby og Venstre på Stortinget. Håbrekke tror ikke Venstre-lederen «begår samme tabbe som Oslo Venstre». Samtidig er ruspolitikk og rusreform blitt en stadig viktigere sak for Venstre, og partiet har markert seg sterkt på den. Her er KrF og Venstre motpoler.

Politisk skjebnefellesskap forsvinner

Det er uansett interessant å merke seg utviklingen i Oslo, byen som tradisjonelt har vært trendsettende for resten av norsk politikk. Tendensene i Oslo-politikken har ofte manifestert seg på nasjonalt nivå. Det er også en kjent sak at Oslo Venstre er en av partiets høyborger, som dermed kan være med på å definere partiets nasjonale strategi frem mot 2025.

