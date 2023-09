Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I går kunne Vårt Land fortelle at 127.200 flyktninger og migranter har kommet til Italia hittil i år – i samme periode i fjor kom det kun 66.200. Flyktningbølgen skyller igjen innover Europa og krever at vi flytter blikket ut av vår egen boble.

I løpet av tre dager sist uke, mens vi var opptatt med valgresultater fra kommune- og fylkestingsvalg, kom det 8.500 flyktninger og migranter til den italienske øya Lampedusa.

Det er krise mange steder i verden nå. Mennesker flykter fordi de lever under ulevelige forhold og de tar desperate valg med et håp om en litt bedre framtid for seg selv og familien. Og mens flyktningene risikerer livet over Middelhavet, diskuterer EU-landene hvem som skal hånd om de som kommer seg over til Europa.

Kun et håndslag

Norge har i det stille sluttet seg til EUs midlertidige solidaritetsmekanisme for middelhavslandene, som vil si at vi har sagt oss villig til å avlaste landene som i særlig grad er ankomstland for de mange migrantene. Regjeringen har sagt ja til å ta imot 200 personer som er reelle asylsøkere, det vil si enslige mødre, kvinner, barnefamilier og personer med bånd til Norge.

Det er et steg i riktig retning, men det er likevel ikke godt nok. Det er kun en håndfull av den enorme gruppen som kommer til Europa nå.

Norge har tatt imot nærmere 60.000 ukrainske flyktninger. Det er prisverdig. Men engasjementet vårt kan ikke begrense seg til Russlands grusomme invasjonskrig.

Det er behov for balanse i norsk flyktningpolitikk. Det er andre deler av verden som også trenger at vi trår til nå. Selv om vi gjerne vil ta imot ukrainere fordi de virker lettere å integrere, kan vi ikke begrense oss til det som virker som enklere utfordringer. Vi har vist at vi har klart å ta imot ukrainere over hele landet på en god måte, og mobilisert landets mange kommuner.

Bedre rustet

Men innsatsen er ikke over. Den har så vidt begynt. Vi skal selvsagt ikke være naive når vi åpner opp for flere flyktninger – det vil bli utfordrende. Men verdenssamfunnet krever at vi tar den utfordringen.

Under flyktningkrisen i 2015 tok Norge imot over 30.000 flyktninger. Det er ingenting som tyder på at vi er dårligere rustet nå enn da, heller bedre.

Hittil har vi ikke sett de mange titusenene komme i land slik vi gjorde da, men det nytter ikke å lukke øynene for det som kommer til å skje. Den nye flyktningbølgen vil sette samfunnet vårt på prøve. Dette blir den store testen. Og den er Norge nødt til å bestå.

