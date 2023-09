Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Helt siden omfanget av aksekjøpene til Sindre Finnes ble kjent, har det stormet rundt ekteparet. Hittil har det vært mange mediesaker om aksjekjøpene til Sindre Finnes. Likevel er det flere spørsmål som står ubesvart, for eksempel: Hvor mye visste Erna Solberg på hvilke tidspunkt?

Erna Solberg er som politiker helt avhengig av tillit fra både velgere, offentligheten og sitt eget parti. Den tilliten kan bare bygges dersom alle fakta i saken deles sånn at folk selv kan gjøre seg opp en oppfatning av saken. Nå er det uklart hvem som skal skaffe denne informasjonen til veie i fortsettelsen, avhengig av hvilket skritt aktører som Økokrim og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité foretar seg. Uavhengig av disse er det avgjørende at mest mulig fakta kommer på bordet.

Finnes som statsministerens ektefelle

Under fredagens pressekonferanse åpnet Solberg selv for at hun kunne komme tilbake som statsminister. Nå tyder mye på at det avhenger av hva Solberg har visst på hvilket tidspunkt.

Vårt politiske system er ikke bygd på regler, men tillit. Det er derfor behovet for å få all informasjon og fakta frem i lyset er så sterkt.

Minerva-redaktør Nils August Andresen skrev en kommentar i etterkant av pressekonferansen hvor han blant annet skrev at «det er ikke likegyldig hvem som er Norges statsministers ektefelle. Slik saken står i dag, er det dypt problematisk om han i 2025 igjen skal hete Sindre Finnes». Andresen har rett, basert på opplysningene Solberg har gitt til offentligheten så langt. Det er særdeles vanskelig å se for seg at Sindre Finnes er ektefellen til Norges neste statsminister, hvor urettferdig det enn kan kjennes.

Erna Solberg har selv hatt ansvar for å vite. Formelt sett er det statsministerens ansvar å vite om habilitetsutfordringer. Uavhengig av hva Solberg har visst når, forandres ikke denne delen av saken.

Tillitsbrudd må få konsekvenser

Et annet element er hvilke konsekvenser det har å bryte denne tilliten. For at tilliten skal kunne holde, må tillitsbrudd få konsekvenser. Det betyr også at ting som nødvendigvis ikke er forbudt også må få følger.