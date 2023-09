Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi løser ikke klimakrisen ved at hver og en skjerper seg. Det trengs kollektive løsninger. Så langt har norske politikere ikke klart å legge noen troverdighet bak ambisjonene om radikale utslippskutt. Vi kan gjerne anklage dem for det, men da må vi også anklage oss selv, som har stemt frem de politikerne vi har. Utsiktene for endring fremstår dermed ganske håpløse.

Aksjonisme foran politikk

Enkelte grupper har gitt opp alminnelig politikk som vei til målet. En av dem er Extinction rebellion (XR). Gruppen har etablert seg i store deler av den vestlige verden, og tar i bruk aksjonisme og symbolhandlinger. XR erklærer at samfunnspakten er brutt, og oppfordrer alle til å gjøre ikke-voldelig opprør mot de tafatte myndighetene.

I Norge har gruppen gjennomført mange ulike aksjoner. En av dem foregikk i Skien kirke påskedag 2022, der XR-medlemmer tok seg inn under gudstjenesten. Blant dem var prest Ellen Hageman, som bar et stort kors med døde fastspikrede dyr opp midtgangen.

Skivebom

Nå er den samme Hageman aktuell med forestillingen «Skogen må være hellig». Den settes opp i Spriten kunsthall, men i utgangspunktet ønsket Hageman å leie Østre Porsgrunn kirke til bruken. Menighetsrådet sa imidlertid nei til utleie på bakgrunn av «tidligere hendelser».

At Hageman velger å bruke Den norske kirke som arena for aksjonisme er en sak for seg. Men dersom hun forventer å bli tatt godt imot som leietaker etter å billedlig talt ha brutt seg inn, mangler det noe vesentlig i forståelsen hennes. Man kan ikke kjefte på noen og så forvente velvilje tilbake.

I et intervju med Vårt Land i gårsdagens avis, anklager Hageman Den norske kirkes klimaarbeid: «Det virker som kirkens mediestrategi er å ikke ta i tematikken rundt klimakrisen, eller gi gehør for den teologiske diskusjonen jeg vil starte», sier hun. Dette fremstår mildt sagt som skivebom. Den norske kirkes klimaengasjement skiller seg nemlig svært positivt ut blant alle de store institusjonene, både i ord og handling. Det er bare å se på forrige måneds klimavedtak på Kirkemøtet hvis man trenger eksempler.

Den norske kirke er stor, gammel og tung og dermed en behagelig instans å kritisere. I dette tilfellet er det en feilslått kritikk. Det er mange andre målskiver som heller bør få besøk av Hagemans piler.