Etter ti år i rollen går domprost i Oslo, Anne-May Grasaas, av med pensjon denne høsten. Grasaas har vært en svært strategisk og stødig leder innad i Oslo bispedømme, og har også vist seg som en trygg formidler i offentligheten. Domprosten er som andre proster leder for prestene i prostiet, men fungerer i tillegg som biskopens stedfortreder.

Nasjonal rolle

Domprosten i Oslo er også sokneprest i domkirken, og spiller en sentral rolle for arbeidet i byens viktigste kirkebygg. Det kommer godt til syne i de offisielle oppdragene kirken har overfor kongehuset, Stortinget og nasjonen som helhet. Det gjelder ikke minst statsbegravelsene, som som regel skjer fra domkirken i Oslo. I forbindelse med terroren 22. juli 2011 har domkirken vist seg som et tungt symbolsk sted for hele landet. Samtidig holder kirken åpen de fleste dager i uken, og rommer bokstavelig talt alle slags folk fra gata til slottet.

Dette spennet skal Grasaas’ etterfølger håndtere. Søkerlisten er solid, og viser at både akademikere, sokneprester og proster finner stillingen attraktiv. Det er totalt 13 søkere, betraktelig flere enn til domproststillingene i Molde og Trondheim, som begge ble besatt tidligere i år. Tross Nidarosdomens prakt og helt unike stilling i Norge, står altså ikke Oslo domkirke tilbake som arbeidssted for ambisiøse prester.

Når Oslo bispedømme skal ansette Grasaas’ etterfølger, trenger de en kandidat med svært bred og solid kompetanse

Springbrett for biskoper

Domproststillinger er ofte springbrett for bispeutnevnelser. Av dagens biskoper har Herborg Finnset (Nidaros), Anne Lise Ådnøy (Stavanger), Jan Otto Myrseth (Tunsberg), Kari Mangrud Alvsvåg (Borg) og Ragnhild Jepsen (Bjørgvin) tidligere vært domproster. Det er så mye som halvparten av de sittende biskopene. Ole Kristian Kvarme var domprost i Oslo da han ble utnevnt til biskop i Borg. Med andre ord regnes domproststillinger som god ballast for en biskop. Man får god trening i sentrale oppgaver og får utviklet seg i en rolle som i mangt ligner bisperollen.

Når Oslo bispedømme nå skal ansette Grasaas’ etterfølger, trenger de en kandidat med svært bred og solid kompetanse. De må ta hensyn til både administrative og strategiske lederegenskaper, såvel som teologisk kompetanse og formidlingserfaring.