Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Framtida til abortloven er i spill. Regjeringen har satt ned et abortutvalg som skal vurdere dagens abortlov, og grensen på 12 uker for nemndbehandling.

Den sentrale klagenemnda behandler saker der abortsøkende kvinner får avslag i primærnemnda. Klagenemndas leder Inger Økland sier til Vårt Land at det er to grunner til at hun ønsker å heve grensen for nemndbehandling: Nemndene er en stor belastning for kvinnene, og de innvilger nesten alltid abort uansett. Derfor mener hun nemndene ikke har noen form for funksjon, og at det er «mye praktisk» med å etablere og organisere nemndene.

[ Leiar i Abortklagenemnda: Abortgrensa bør hevast ]

Økland oppgir også at hun er imot tvungen rådgivning og rettledning, fordi det der ligger en form for undervurdering av kvinner.

Fosterets rett og kvinnens rett

Abortloven er et kompromiss der lovgiverne prøver å ivareta to hensyn som står steilt imot hverandre: Fosterets rett til liv mot kvinnens rett til selvbestemmelse over egen kropp. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom at fosteret får gradvis sterkere vern, og kvinnens selvbestemmelsesrett tas gradvis vekk.

Det er feil å fremstille dette sentrale elementet av norsk abortlovgivning i nesten femti år som en nedvurdering av kvinner. Det er en anerkjennelse av at både fosteret og kvinnen har helt ukrenkelige retter.

Økland ønsker ikke å fjerne nemndene helt, slik SV og Rødt vil. Økland mener grensene bør heves til uke 16 eller 18 fordi nemndene nesten ikke sier nei til noen aborter i denne perioden. Derfor mener hun at de ikke har noen funksjon.

Det er feil. Nemndene gir en overgangsfase mellom full selvbestemmelse og tilnærmet totalforbud. At nemndene nesten ikke sier nei i en periode behøver ikke å bety at de er overflødige. Det kan også være et argument for å se nærmere på nemndenes retningslinjer og utøvelse av dem, og sammensetning.

Det er feil å fremstille dette sentrale elementet av norsk abortlovgivning i nesten femti år som en nedvurdering av kvinner. —

Ikke innskrenking

Mange motstandere av nemndbehandling peker også på at kvinner som må søke om abort opplever prosessen som ubehagelig og belastende. Det er all grunn til å ta på alvor. Det betyr ikke at en innskrenking av nemndenes virkeområde, og dermed en reell svekking av fosterets rettsvern, er det eneste svaret på dette problemet.

Gråsoner der prinsipper står mot hverandre er ofte vanskelige å håndtere. De er vanskelig å regulere, og reguleringer kan gi uheldige utslag. Dette er ikke noe man kan vedta seg bort fra.