Etter stort press, la danske myndigheter forrige uke frem et forslag som forbyr koranbrenning. Hvis forslaget blir vedtatt kan det føre til inntil to års fengsel for koranbrannstiftere. Det var den danske justisministeren Peter Hummelgaard (Socialdemokratiet) som presenterte lovendringsforslaget, som blant annet vil rette sge mot «utilbørlig behandling av gjenstander med vesentlig religiøs betydning for et trossamfunn». Slik vil loven omfatte et forbud mot brenning av Koranen, Bibelen, Toraen og andre religiøse skrifter.

Lover finnes allerede mot muslimhat

Som Vårt Land har skrevet på lederplass tidligere, er det et feil signal å sende. Dessverre er det lite ved et forbud som er i stand til å stoppe hatet mot muslimer som ligger bak flere av koranbrenningene. Selv om man lykkes i å stoppe handlingen som i seg selv kan bidra til polarisering, er det grunn til å tro at et forbud også vil bidra til polarisering. Dessuten kan forbudet bryte med ytringsfriheten.

Det danske myndigheter gjør nå er et skritt i feil retning, og vil sannsynligvis ikke løse noen av problemene med koranbrenning. Derimot gir Danmark nå etter for krefter med en autoritær agenda langt unna de liberale demokratienes interesser.

Forbud er derfor en lettvint løsning på et problem som må adresseres bredere og mer nyansert enn med paragrafer. Først og fremst fordi mye av det problematiske knyttet til debatten om koranbrenninger allerede er forbudt. Det gjelder for eksempel trusler mot minoriteter og hatefulle ytringer. Dersom koranbrenninger gjøres utenfor en moské eller på andre måter som kan gjøre at religiøse mennesker ikke fritt kan oppsøke sine gudshus, er det også et brudd på religionsfriheten.

Danmark går i feil retning

Det nye lovforslaget i Danmark bygger nå på sikkerhetspolitiske argumenter, og skiller seg dermed tydelig fra den tidligere blasfemiparagrafen som Danmark avskaffet i 2017. I Norge ble den avskaffet to år tidligere.

Debatten om koranbrenning er komplisert. Det er viktig å holde tungen beint i munnen og ha flere tanker i hodet samtidig. Det danske myndigheter gjør nå er likevel et skritt i feil retning, og vil sannsynligvis ikke løse noen av problemene. Derimot gir Danmark nå etter for krefter med en autoritær agenda langt unna de liberale demokratienes interesser.

Ingen bør brenne koraner, men ingen land bør heller lage paragrafer som forbyr det.