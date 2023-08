Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mor Teresa er navnet vi husker henne for, den lille, gamle kvinnen i enkel hvit nonnedrakt. Men navnet hun fikk ved fødselen i 1910 i det som nå er Skopje i Makedonia, var Agnes Gonxha Bojaxhiu.

Agnes vokste opp i en katolsk familie og fikk allerede som 12-åring et kall fra Gud om at hun skulle hjelpe fattige. Seks år seinere gikk hun inn i ordenen Loreto-søstrene, og flyttet til India. Nå var hun blitt Teresa.

Arbeid i Kolkata

Som nonne underviste Teresa, og ble etter hvert rektor på en jenteskole. Men hun hadde større visjoner for arbeid blant fattige enn hva ordenen ga rom for. I 1946 forlot hun med pavens velsignelse Loreto-søstrene for å bosette seg i slummen i Kolkata. Her startet hun blant annet utendørsskole for hjemløse barn, og grunnla i 1950 en ny orden, Missonaries of Charity (Nestekjærlighetens misjonærer).

Ordenen beskrev hun siden slik: «Å vise omsorg for de sultne, de nakne, de hjemløse, de vanføre, de blinde, de spedalske, alle dem som ikke føler at de er ønsket, elsket eller tatt seg av i samfunnet, mennesker som har blitt en byrde for samfunnet og blir skydd av alle.»

Nestekjærlighetens misjonærer spredte seg raskt fra etableringen av ett hospice til flere, til sykehus for spedalske og barnehjem. I løpet av 60-tallet var søstrene over hele India med sitt arbeid, understøttet av mange velgjørere. Fra India ble ordenen på få år så verdensomspennende. Også i Bergen finnes det søstre fra ordenen, de bor i Birgitta-hjemmet.

Paradoksalt nok har boka som forteller oss om hennes tvil styrket andre menneskers tro

Priser

Ordenen vokste med nye grener, og på 70-tallet var hun kjent over hele verden for sitt arbeid med de fattigste av de fattige. I 1973 fikk hun Templetonprisen, i 1979 mottok hun Nobels fredspris og i 1996 ble hun en av svært få æresborgere i USA.

I 1997 døde hun, og allerede i 2003 ble hun saligkåret av paven. I 2016 ble hun kanonisert, og fikk mot sedvane beholde tittelen «mor». Hennes helgennavn er dermed den hellige Mor Teresa.

Mor Teresas ettermæle er fortsatt sterkt, på tross av hennes strikte holdninger til blant annet prevensjon og abort. I 2007 kom boka Come be my Light, som inneholder Mor Teresas brev over mange tiår. Her går det fram at hun opplevde seg forlatt av Gud og levde med et stort indre mørke. Paradoksalt nok har boka som forteller oss om hennes tvil styrket andre menneskers tro.

