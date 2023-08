Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Én av fire jenter i videregående skole oppgir å ha blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser. Dette er fire ganger flere enn blant jevnaldrende gutter. Totalt fire av ti jenter svarer at de har blitt utsatt for minst ett tilfelle av ulike former for seksuell vold i løpet av livet. 9 prosent av guttene oppgir det samme. Disse svarene omfatter både mildere og grove seksuelle krenkelser.

I den ferske undersøkelsen skilles det altså mellom mildere seksuelle krenkelser og grove seksuelle krenkelser. For eksempel er det å bli ufrivillig befølt av noen ansett som en mildere krenkelse. Å bli forsøkt tvunget eller truet til ulike former for sex og voldtekt er oppgitt som grove seksuelle krenkelser.

Omfattende studie

Dette kommer fram i en omfattende studie om vold og overgrep mot barn og unge dokumenterer Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Dette skriver forskeren bak studiet: «Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden.»

Det er noen grupper som er særlig utsatt for seksuell vold enn andre. Det gjelder blant annet de som har en annen seksuell orientering enn heterofil, det gjelder ungdom som har mange oppvekstproblemer i hjemmet og det gjelder ungdom med funksjonsnedsettelser.

I halvparten av de mest alvorlige tilfellene av seksuell vold oppga deltakerne at en eller begge de involverte var beruset. I de fleste tilfellene av seksuell vold, ble dette begått av andre ungdommer.

Svært alvorlig

Noen vil peke på at den kraftige økningen har en sammenheng med at økt fokus på problemet, og at flere definere opplevelsene sine som krenkelser. Men dersom mørketallene tidligere har vært større, gjør det ikke funnene i rapporten mindre alvorlig. Det er forstemmende at det ikke har skjedd en forbedring etter flere år med med metoo-fokus. Vi vet at mange sliter med slike hendelser i lang tid etterpå, kanskje hele livet.

Mens likestillingen går framover i mange deler av samfunnet, viser denne rapporten den motsatte tendensen.

For det første må vi spørre oss om vi er et samfunn med en ukultur som disse ungdommene bringer videre. Et samfunn som egentlig ikke tar seksuelle krenkelser nok på alvor.

Så må det settes inn tiltak rettet særlig mot videregående skole. Hvordan dette skal gjøres må det jobbes grundig med. Vi kan ikke la hele ungdomsgenerasjoner bli voksne med en ballast der en stor andel blir utsatt for seksuell vold og krenkelser og der en stor andel er overgripere. Det haster med å ta dette på alvor.