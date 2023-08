Vårt Land mener: Et forsiktig ja til arveavgift

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne sommeren har Dagens Næringsliv (DN) hatt mye god journalistikk om hvem som arver Norge. Avisen har blant annet kartlagt Norges rikeste prosent, og funnet ut at denne gruppen hadde en skattbar formue på 1.400 milliarder i 2021. Det er grunn til å tro at den reelle formuen er mye høyere.

I listen over Norges 300 rikeste som DN har gått gjennom, har avisen funnet at to av tre er arvinger. Journalistikken fra avisen gir nye perspektiver på forslagene fra skatteutvalget som i vinter foreslo å gjeninnføre arveavgiften, i bytte mot lavere formuesskatt.

Næringslivet fungerer godt i Norge

I en velskrevet kommentarartikkel skriver DNs Bård Bjerkholt om fordelene og ulempene ved arveavgift. DN-kommentatoren skriver blant annet: «Hvorfor insistere på å skattlegge den som driver en vellykket og verdifull bedrift, mens den som får pengene i fanget uten å ha foretatt seg noe annet enn å lage en glamorøs insta-konto, ikke skal betale en krone?»

Vi trenger privat kapital i Norge. Vi trenger at norsk næringsliv ikke bare eies av staten og utenlandske investorer. Derfor trenger vi også et skattenivå som legger til rette for at kapitalen ikke forsvinner til Sveits.

Legg bort ideologiske skylapper

Vi må huske at mye av Norges velstand og velfungerende samfunn er bygd på et prinsipp om relativt små økonomiske forskjeller. Det er i alle fall analysen dersom man sammenligner de økonomiske forskjellene her hjemme med andre land.

De siste årene har vi sett at de økonomiske forskjellene har vært økende, og dermed kan noe av den tilliten vi har hatt til hverandre forsvinne. Tilliten har vært en suksessfaktor for vår velsmurte økonomi. Det er nå avgjørende at de økonomiske forskjellene ikke øker mer, fordi det ikke vil lønne seg for noen.

I et slikt perspektiv er det riktig av politikerne å ta et modig grep ved å innføre arveavgift. Her bør det være mulig å finne felles grunn på tvers av partigrensene, hvis alle er villige til å legge ideologiske skylapper til side for en liten stund.