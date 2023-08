Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nylig kom traileren til sørlandsfilmen Perleporten, som har premiere på kino 1. september i år. Den har ikke gått ubemerket hen.

Traileren åpner med teksten «Basert på en sann historie», og flere har påpekt likheten mellom filmens hovedperson og gründer Einar Øgrey Brandsdal, som var med på å starte Sørlandsnyhetene.

Vårt Land har vært i kontakt med Brandsdal, som ikke ønsker å kommentere hverken filmen eller reaksjonene knyttet til den.

Hans bror, Even Øygrey Brandsdal, har derimot uttalt seg til Dagen:

«Jeg opplever at teaseren omhandler min bror, og måten han blir fremstilt på mener jeg er et slag under beltestedet. Å fremstille Einar som en onanerende, mental ustabil horekunde synes jeg er vel drøyt». Det er vanskelig å vurdere en film basert på en trailer, men i den korte filmsnutten kobles en person som minner mye om Brandsdal til svært private og sensitive forhold. Det er forståelig at folk ønsker å kritisere en slik ytring, men det er feil når maktpersoner prøver å bruke sin posisjon til å stanse slike ytringer.

Armlengdes avstand

Flere sentrale lokalpolitikere i Kristiansand har allerede gått hardt ut mot filmen. Høyres ordførerkandidat, Mathias Bernander, har kalt den den «usmakelig, trist og stygg», mens KrFs ordførerkandidat, Charlotte Beckmann Finnestad, beskriver den som «en skam».

I en Facebook-kommentar utdypet hun videre: «Helt uforståelig at dette skjer. Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha».

Kommentaren er senere slettet, men Finnestad har i etterkant uttalt i flere medier at den like gjerne kunne blitt stående «fordi kinoene står helt fritt til å velge hvilke filmer de vil vise».

Det viser at Finnestad ikke har forstått prinsippet om at politikere skal holde en armlengdes avstand til kunstnerisk innhold. At Finnestad også er styremedlem i Kristiansand Kino, gjør uttalelsen enda mer oppsiktsvekkende.

Problemet

Kunst skal ikke styres av politikere. Deres oppgave er først og fremst å legge til rette for den. Ordførerkandidatens utspill hører ikke hjemme noe sted. Eller jo, i land og regimer vi ikke vil sammenligne oss med.

Finnestad kan ha gode argumenter for at denne filmen bedriver mobbing av enkeltpersoner, selv om hun nok bør se mer enn kort trailer før hun går ut i offentligheten med en slik mening.

Det store problemet oppstår når hun ber folk om å «legge press på kinoene». Da griper hun inn i kunstneriske beslutninger. Derfor er det feil at Finnestads kommentar like gjerne kunne blitt stående. Hun bør beklage den – hvis hun forstår sin rolle som politiker og styremedlem i Kristiansand Kino.