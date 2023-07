Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det israelske parlamentet Knesset vedtok mandag kveld det første elementet i reformen av rettsvesenet som den sittende regjeringen har gjort til en hjertesak. Opposisjonen boikottet avstemmingen og tusenvis demonstrerte mot vedtaket. Men det var også demonstrasjoner til støtte for regjeringen, noe som viser hvor splittet landet er.

Motstanden kommer fra viktige sektorer i det israelske samfunnet. Den avanserte teknologiske industrien har advart lenge. Men også mange andre grupper har mobilisert. Særlig alvorlig er det at mange reserveoffiserer truer med å nekte å gjøre tjeneste. Israel er et samfunn som i stor grad bygger på forsvaret som sammenbindende kraft, så det er både samfunnslimet og den militære beredskapen som nå trues.

Maktbalansen truet

Vedtaket mandag innebærer at Høyesterett ikke lenger kan oppheve vedtak i regjeringen eller parlamentet som de mener er urimelige. At retten ikke skal basere seg på skjønn, men på lovparagrafer, virker umiddelbart fornuftig. Men problemet er at Israel ikke har noen grunnlov som retten kan basere seg på. Enhver lov kan raskt endres av et knapt flertall i nasjonalforsamlingen. Dermed vil det ikke lenger eksistere noen begrensninger på hva slags lover det politiske flertallet kan vedta.

Nøkternt vurdert burde det ikke vært umulig å finne en løsning på dette som ivaretok hensynet til maktfordeling og grunnleggende rettigheter. Men regjeringen har nektet å gå inn på noen form for kompromiss. Årsaken er at noen av partiene i regjeringen ønsker å endre samfunnet i en mer religiøs og nasjonalistisk retning, og opplever at rettsvesenet står i veien. For dem er det så viktig at de vil forlate regjeringen om de ikke får det som de vil.

Splitter for egen makt

Benjamin Netanyahu baserer sin makt på disse partiene. Han satser alt på å beholde makten, blant annet på grunn av korrupsjonssakene mot ham i retten. Derfor kjører han fram en splittende reform som heller ikke har full støtte i hans eget parti. Det er dype splittelser i det israelske samfunnet, men Netanyahu har satt dem på spissen og økt konfliktnivået i stedet for å arbeide for fellesskap og enhet. Han har svekket Israel og gjort landet mer sårbart, bare for selv å beholde makten. Det kommer til å bli en mørk flekk på hans ettermæle.