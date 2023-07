Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den svenske statsministerens kone, Birgitta Ed, har fått både ros og kritikk de siste dagene. Sammen med sin mann møtte hun president Recep Erdogan og hans kone, Emine Erdogan, under Nato-toppmøtet i Vilnius. Da var fru Erdogan iført hijab, og Ed iført presteskjorte med snipp.

Mange har ment at hennes presteyrke ikke har noe med hennes status som statsministerens kone å gjøre, og dermed at hun blander sammen religion og politikk på en utilbørlig måte ved å velge presteskjorte i en slik sammenheng. Andre hyller henne for å synliggjøre sin tro og sitt prestekall, uavhengig av situasjonen hun opptrådte i.

For Birgitta Ed er det like naturlig å iføre seg presteskjorte som det er for Recep Erdogan å iføre seg bukser — Vårt Land

Identitetsmarkør

I en tid hvor kristentro langt fra er selvsagt, stikker kristne symboler seg sterkere frem enn tidligere. Mens de før var mer innvevd i normalen, blir de i dag markører, for en bestemt identitet og virkelighetsoppfatning. Det gjelder i Sverige like mye som i Norge. Det betyr også at de kan oppfattes som ytringer, og ikke som kun kultur eller ornamentikk.

Det samme gjelder andre religioners synlige uttrykk: Ser vi en turban, tenker vi på sikhismen, ser vi en hijab, tenker vi på islam. I andre kulturer ville man verken lagt merke til noen av hodeplaggene eller lest dem som signifikante uttrykk.

For Birgitta Ed er det like naturlig å iføre seg presteskjorte som det er for Emine Erdogan å iføre seg hijab, eller for Recep Erdogan å iføre seg bukser. Gjennom klærne uttrykker vi hvem vi er. Og kristnes identitet er like viktig for kristne som muslimsk identitet er for muslimer.

Ingen privatsak

Kanskje trenger vi mer bevissthet rundt troens synlighet. Prester i Norge går sjelden i presteskjorte utenom ved gudstjenester, kirkelige handlinger og i enkelte møter. Hadde flere av dem iført seg snipp på en hvilken som helst arbeidsdag, ville det ikke bare økt kontaktflaten med mennesker, men også bidratt til å normalisere troen.

Det samme gjelder vanlige kristnes symbolbruk, som kors-smykker eller liknende. Hadde vi sett flere synlige uttrykk for tro rundt oss, hadde religion blitt oppfattet som vanligere og færre ville brydd seg om Birgitta Eds klær i Vilnius. Kristen tro er bare en privatsak dersom vi gjør den til en privatsak.

Man tenner ikke en lampe og gjemmer den under en krukke, sier Jesus hos Lukas. Tvert i mot setter man lampen på en holder, slik at den kan lyse opp og synes. Vi trenger ikke mindre tro i offentligheten, men at mer av det som bor i hjertene får lyse og synes.