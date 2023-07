Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norden er blitt en samlet del av Nato, Østersjøen er nærmest blitt et innlandshav i Nato og Ukraina har fått sterkere garantier for at Nato-landene vil stille opp med hjelp til å forsvare seg mot det russiske angrepet. Det er fasiten etter toppmøtet i Vilnius denne uken.

Ukraina fikk riktig nok ikke den tidsplanen for å bli Nato-medlem som de ønsket seg. Dermed vil de fortsatt være sårbare for stemningsskifter i de vestlige land, og særlig i USA. Sverige må vente til høsten med å bli Nato-medlem, noe som gir president Erdogan fortsatt muligheter til å spille på usikkerhet.

Ukrainas Nato-vindu

Presiden Zelenskyj valgte til slutt å legge vekt på alt det positive han hadde oppnådd. Han aksepterte at Ukraina ikke kan bli Nato-medlem så lenge de er i krig med Russland. Det ville innebære at Nato-alliansen var i krig med Russland – som er noe helt annet enn at Nato-land støtter Ukrainas krigføring.

Men det innebærer at Russland kan hindre Ukraina i å bli med i Nato ved å fortsette krigen. Dermed blir det helt avgjørende at Ukraina settes i stand til å presse Russland til å gi seg, og at Russland ikke kan håpe på at Vesten vil gi opp om bare krigen varer lenge nok. De sikkerhetsgarantiene som enkeltland nå har gitt, er et bidrag til det.

Estlands statsminister Kaja Kallas poengterte at den eneste sikkerheten mot framtidig russisk aggresjon både for hennes eget land og Ukraina ligger i Nato-medlemskap. Derfor er det viktig at det arbeides med å forberede både Ukraina og alliansen for den dagen medlemskap er mulig. Som Kallas påpekte, kan det være et kortvarig vindu for Ukrainas inntreden i alliansen når krigen er avsluttet.

Et sterkere Norden

For Estland er også Finland og Sveriges medlemskap viktig. Det innebærer at Nato står på begge sider av Østersjøen med Gotland som et viktig forbindelsesledd. De nordiske land har samlet en ikke ubetydelig styrke å stille opp både til forsvar av nordområdene og Østersjølandene.

Likevel er fortsatt USA avgjørende viktig. Der ligger den største usikkerheten for både Nato og Ukraina. I de Trump-tro delene av det republikanske partiet er det motstand mot å støtte Ukraina og skepsis til Nato. Om Donald Trump vinner valget neste vår, kan situasjonen brått endre seg.