NMS Gjenbruk har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst. De hadde i fjor 84 millioner kroner i omsetning. Med sine 52 gjenbruksbutikker har NMS Gjenbruk inntatt posisjonen som den største gjenbrukskjeden i Norge, målt i antall butikker. I år styrer underselskapet inn mot en vekst på 17-18 prosent, og kan for første gang ende opp med å runde 100 millioner kroner i omsetning før årsskiftet.

En annerledes butikk

Visjonen til NMS Gjenbruk er bygd på tre pilarer, eller M-er: «Misjon, møteplass og miljø». NMS Gjenbruks daglige leder, Siri Lindtveit, forteller at butikkenes rolle som møtefellesskap er en viktig del av organisasjonens identitet. Gjenbrukskjeden aktiviserer i dag om lag 2200 frivillige, og er en viktig sosial arena for både frivillige og kunder. Til Vårt Land sier Lindtveit at de er en annerledes butikk: «Et sted hvor man også kan stoppe opp for en kaffekopp og en prat. Slike butikker er viktige for mange lokalsamfunn.»

Det er altså verdt å merke seg at NMS Gjenbruk forener flere viktige verdier for organisasjonen når de tenker gjenbruk. Lindtveit tror også at de som handler på NMS Gjenbruk opplever det meningsfylt.

Forbruk et klimaproblem

Når NMS satser på gjenbruk er det et viktig tilskudd til arbeidet som må gjøres for å senke våre klimautslipp og verne kloden mot ytterligere oppvarming. En undersøkelse fra i fjor viser at klesindustrien har tre ganger høyere utslipp enn all flytrafikk, samtidig har man aldri kjøpt mer klær. Derfor er det viktig å gjenbruke og kjøpe mindre nytt. Også på en rekke andre områder er gjenbruk viktig.

Flere undersøkelser viser at Norge hittil har vært dårlig på gjenbruk. Blant annet skrev NRK en sak i fjor som slo fast at Norge er verst i klassen. Kun 2,4 prosent av varene vi bruker går tilbake i kretsløpet igjen, ifølge en rapport. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som oss, ville vi trengt 3,6 jordkloder.

Etisk viktig prosjekt

Derfor er det også et etisk viktig prosjekt NMS – og alle andre som driver med gjenbruk – holder på med. Det er rett og slett en viktig bidrag til vårt forvalteransvar som kristne. I tillegg bruker NMS anledningen til å skape gode miljøer for frivillige og gode møteplasser i nærmiljøene rundt om.

At en misjonsorganisasjon bruker sine krefter på denne måten er både viktig og sender signaler om at kristne er opptatt av å forvalte den verden vi lever i på en god og bærekraftig måte. Derfor et det grunn til å rose NMS og andre kristne aktører som driver med gjenbrukssalg. Vi håper både NMS og andre aktører når sine mål om økt satsing.

