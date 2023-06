Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nylig kunne Vårt Land fortelle om svært utstrakt bruk av banning i den populære NRK-podkasten Berrum og Beyer snakker om greier. En opptelling fra den ferske episoden «Apefjell fjolls, pizzaheis og speedo», viser at de to programlederne rekker å banne 56 ganger i løpet av 68 minutter – nærmest ett banneord i minuttet.

Vårt Land-kommentator Åste Dokka har tidligere skrevet her i avisen at det skal gjøre vondt å banne. Slik oppleves det åpenbart ikke for de to programlederne, og heller ikke for deres redaksjonssjef, Ida Jevne, som tar duoen i forsvar med at «dette er en podkast med mer tull og fjas».

Å være seg selv?

Lars Berrum, som er den som drar frem desidert flest av banneordene i den nevnte podkasten, forsvarer seg med at han må få være seg selv. Det er mildt sagt en dårlig holdning å ta med seg inn i arbeidslivet, uansett hvor man jobber. De fleste yrker krever nemlig at man som arbeidstaker er bevisst på hvilken rolle man har.

Som NRK-ansatt, og særlig som programleder, bør man etterstrebe et godt og inkluderende språk. Dette er også klart formulert i NRKs retningslinjer for språk og banning. Der står det svart på hvitt at statskanalens medarbeidere «skal bruke et presist, relevant og inkluderende språk», og at de «skal unngå å bruke støtende ord med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det».

Helt spesifikt står det også at banning skal unngås i NRK-innhold, «med mindre det er viktig for historien som skal fortelles».

Skal være forbilde

Retningslinjene er der av en grunn. NRK skal være et språklig forbilde, som både inspirerer og oppmuntrer til godt språk. Å banne én gang i minuttet er det motsatte av dette. At dette skjer i en av de mest populære podkastene NRK tilbyr, er noe rikskringkasteren bør ta tak i.

Det handler ikke om å sensurere. Det handler om å ta rollen som rikskringkaster på alvor.