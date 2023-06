Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Jøder som spytter på nonner, prester og kristne symboler har forekommet og blitt omtalt i israelske medier i over et tiår. Men det siste året har dette fenomenet tiltatt kraftig. Derfor valgte «Senter for studiet av relasjoner mellom jøder, kristne og muslimer» ved Open University i Jerusalem dette som utgangspunkt for en konferanse i Jerusalem denne helgen.

Det israelske utenriksdepartementet nektet å være representert på konferansen, angivelig fordi programformuleringen var «upassende». Konferansen måtte flyttes fordi Jerusalems myndigheter ikke ville at den skulle holdes i Davidstårnmuseet, og den sefardiske sjefsrabbineren Shlomo Amar har hevdet konferansen er anti-semittisk. Men Amar har samtidig gått offentlig ut og sagt at slik spytting er en alvorlig synd.

Aktivistisk mindretall

Det er et lite mindretall unge jødiske aktivister som står bak den nye bølgen av spytting. Det er marginalt fenomen, men det kommer samtidig som angrep mot kristne institusjoner og symboler er tiltakende. Klostre og kirker har måttet sette opp overvåkingskamera og begynne med vakthold. Særlig utsatt har det armenske kvarteret i Jerusalem vært. Der har ungdommer fra israelske bosettinger i Jerusalem flere ganger gått til angrep mot patriarkatet og kommet i slagsmål med armenere.

Noen kristne ledere knytter denne økte anti-kristne aktiviteten til den nye israelske regjeringen, der representanter for ytterliggående bosettere har fått viktige stillinger, og blant annet ansvar for politiet. «Noen ekstremister føler seg friere til å uttrykke sine visjoner og markere sitt territorium», sier den katolske patriarken Pierbattista Pizzaballa til Christian Science Monitor.

Israels ansvar

Kirkeledere klager også på at israelske myndigheter reagerer altfor svakt på disse hendelsene. «Min frykt er at myndighetene vet hvem overtrederne er, men at de har immunitet. Det er derfor de gjør dette», sier biskop emeritus Munib Yonan i den lutherske kirken. Talsmenn for det israelske utenriksdepartementet sier imidlertid at de slår hardt ned på slik trakassering og at det har vært flere arrestasjoner.

Jerusalem er en hellig by for tre religioner. Det er klart at dette vil føre til konflikter. Men det er avgjørende viktig at alle religioner fortsetter å være representert der. Det er israelske myndigheters ansvar å stanse trakassering som kan bidra til at det kristne nærværet bygges ned.

