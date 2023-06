Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ble tirsdag klart at SV har fått gjennomslag, i revidert nasjonalbudsjett, for å øke barnetrygden med totalt 2 milliarder kroner i året. Økningen gjelder barn over 6 år, slik at denne gruppen nærmer seg barnetrygden til småbarnsfamilier. Økningen utgjør omkring 200 kroner i måneden per barn, og trer i kraft fra 1. juli i år.

[ SV fikk gjennomslag for å øke barnetrygden med 200 kroner per måned for barn over 6 år ]

SV og KrFs viktige jobb

Det har de siste årene vært diskusjon om barnetrygden skal økes i Norge. Beløpet på barnetrygd sto stille i mange år, og verdien av ordningen ble derfor mindre.

Da KrF satt i Solbergregjeringen startet de en viktige opptrapping av barnetrygden. De økte beløpet for første gang på tjue år. KrF satset særlig på en økning for familier som hadde barn under seks år. Dette var en viktig start, og SV følger nå opp denne opptrapping på rødgrønn side.

Det er når barna blir større de begynner å sammenligne seg med andre. Det er ofte her barn i familier med lav inntekt begynner å merke forskjellen mellom seg selv og andre. — Vårt Land

Vårt Land har hele tiden heiet på økningen av barnetrygden, og mente det var viktig da KrF greide å starte opptrappingen. Vi pekte imidlertid på at det er familier med store barn som trenger en slik opptrapping aller mest.

Dagens barneminister Kjersti Toppe har ved flere anledninger pekt på at det er et kunstig skille at familier med små barn får mer enn de med større barn. Hun har blant annet vist til Statens institutt for forbruksforsking (SIFO) som har regnet ut at eldre barn generelt er dyrere enn yngre barn. Likevel har det ikke kommet en økning i ordningen i Støreregjeringens egne budsjetter. I dette reviderte budsjettet fikk Toppe imidlertid drahjelp fra SV.

[ Færre barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Økt barnetrygd kan være årsaken ]

De viktige ungdomsårene

Det er når barna blir større de begynner å sammenligne seg med andre. Det er ofte her barn i familier med lav inntekt begynner å merke forskjellen mellom seg selv og andre. Det handler om ferier, klær, fritidsaktiviteter, bursdagsgaver til andre, hvor fine bursdager en selv har råd til å ha, eller om det i det hele tatt er mulig å arrangere bursdag selv. Det kan handle om å invitere andre barn hjem etter skolen og servere grei middag. Listen er lang og den kunne vært lenger.

Barnetrygden er derfor et viktig bidrag til å lette situasjonen for mange familier i de tøffeste årene. Barnetrygden fungerer godt fordi den er nøytral. Alle med barn får det samme, så kan heller de som tjener godt betale høyere skatt.

SVs innsats for å øke barnetrygden er viktig. Vi håper dette er en start på en rødgrønn opptrapping av barnetrygden som vil fortsette i de neste budsjettene. Vi ønsker flere barn i dette landet. Barnetrygden er et lite, men viktig økonomisk bidrag fra fellesskapet til de som tar den viktige jobben å sikre vår fremtid.

[ Fattige familier trenger kontanter ]