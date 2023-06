Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen fikk den svært folkekjære poeten og artisten Trygve Skaug en spesiell melding i innboksen. En fan av ham, selverklært ateist og humanist, kunne fortelle at han elsket musikken og diktene hans, men kunne spare seg for det som handlet om troen. Om ikke Skaug kunne holde sin kristendom for seg selv?

[ Trygve Skaug ble bedt om å legge vekk troa: Dette svarte han ]

Skaug valgte å svare offentlig, og responsen var klar: Nei. Trygve Skaug vil ikke holde troen for seg selv, slik Vårt Land skriver om i dag. I samme slengen viste han også bredden trosbegrepet bærer i seg. Å tro på Gud er én ting, men Skaug tror, som de fleste av oss, på en rekke andre ting. Han har klare verdier og idealer, som er knyttet til mennesker og samfunn. Ingenting av det han holder for sant og aspirerer mot bør være utelukket fra hans formidling eller det offentlige rom. Hele poenget med å være formidler er nettopp å kunne fortelle hva man har på hjertet. Så er det opp til den enkelte om man vil lytte.

Meldingen er symptomatisk for kravet om at man skal kunne leve uten å bli eksponert for religion — Vårt Land

Kravet om religionsfravær

Personen som ønsket at Skaug skulle sette sitt livssyn i parentes er nok en enslig svale. De fleste aksepterer de ulike sidene til artister og andre mennesker de låner øre, uten at de krever å ikke bli utfordret av artistens overbevisninger. Like fullt var vedkommendes melding symptomatisk for et krav som finnes mange steder, nemlig kravet om at man skal kunne leve uten å bli eksponert for religion.

Dette kravet er helt urimelig, og spesielt er det urimelig fra en som kaller seg humanist. Humanismen har sine røtter i renessansen, som hentet frem alle slags kulturuttrykk fra antikken, selv om de ikke sto i den religiøse tradisjonen som var dominerende da. Intet menneskelig kan være humanismen fremmed.

Mangfold og toleranse

I et samfunn blir vi hele tiden eksponert for det mennesker rundt oss er opptatt av. Ja, må også forholde oss til hva ulike bedrifter og organisasjoner vil fortelle oss. Over alt er det reklame, informasjon og ulike kulturuttrykk. Selv om man ikke er det minste interessert i fotball, vil man måtte se fotball-innslag på nyhetene og barn og voksne som løper etter ballen på løkkene rundt om i landet. Hvis man skal være en del av samfunnet, må man tåle også det man ikke oppsøker. Mangfoldet tvinger frem toleranse.

Mange har en så sterk skepsis til religion at de ikke ser tro som en av de variasjonene vi skal tåle å ha rundt oss. Hver jul er det noen som opponerer mot at det synges julesanger med kristent innhold. Når NRK lager programmer om id-feiring, blir de kritisert. Men livssyn er en del av det allmenne folkelivet, også når livssynet ikke sammenfaller med sekulær humanisme.