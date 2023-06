Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag leverte Mike Pence dokumentene som bekrefter at han deltar i kappløpet om å bli republikanernes kandidat i neste års presidentvalg. Onsdag startet han valgkampen i Iowa, og rettet tøff kritikk mot sin tidligere sjef og president Donald Trump. Kritikken rettet seg mot rollen Trump spilte under stormingen av kongressbygningen 6. januar, og at Trump ikke ville trekke seg som president etter at han tapte valget høsten 2020.

6. januar 2021 ba Trump sin visepresident Mike Pence om å hindre at demokraten Joe Biden ble utropt til valgets rettmessige vinner i kongressen. Da Pence nektet, hengte Trump ham ut som «en feiging» i sosiale medier. Under stormingen av kongressen var det flere av de rasende Trump-tilhengerne som ropte at Pence burde henges. Det ble også reist en modell av en galge utenfor bygningen.

Satt seg selv over grunnloven

Det er kun et fåtall av sentrale republikanere som har turt å tale Trump imot i offentlighet. Når Pence nå gjør det, er det ekstremt viktig. Særlig fordi mange republikanere fortsatt mener at valget er stjålet fra Trump, til tross for at det gang på gang har vært tilbakevist.

Det er mange i det republikanske partiet som har tillit til Mike Pence, særlig blant kristne. Denne gruppen har utgjort en viktig del av velgergrunnlaget til Trump. At Pence nå kritiserer Trump for å stille seg selv over grunnloven kan det ha betydning for Trumps oppslutning som presidentkandidat. Pence sa blant annet at «ingen som setter seg selv over grunnloven, bør få bli president i USA», og han la til: «heller ingen som ber andre om å sette dem over grunnloven, bør få bli president».

Med dette ber han sine tilhengere om å ikke stemme på Trump under noen omstendighet.

Det er interessant at Trump fram til nå ikke har gått hardt ut mot Pences uttalelser. Kanskje er det fordi han vet at Pence står sterkt i den kristne fraksjonen av det republikanske parti. Riktignok blir det interessant å se når og hvordan Trump møter beskyldningene fra Pence i tiden som kommer.

Nå ser det ut til at Pence forsøker å gjenreise respekten for demokratiet og loven — Vårt Land

Konservativ forvitring

Det er mange som har pekt på at det tidligere konservative republikanske partiet har forfalt gjennom Trumps periode. En klassisk vestlig konservatisme har gjennom tidene alltid hatt den dypeste respekt for demokratiet og loven. Under Trump har denne respekten forvitret i det republikanske parti. Nå ser det ut til at Pence forsøker å gjenreise den.

I Norge er det mange som er uenig med Pence og hans politiske linje. Uansett hva man måtte mene om politikken hans, er det god grunn til å hylle Pence for at han tar belastningen med å tale Trump midt imot. Det er viktig for demokratiet i USA, og det kan vise seg å være viktig for Trumps oppslutning både internt blant republikanerne og i den amerikanske befolkning. Kanskje kan Pence vise vei for en sårt tiltrengt republikansk orientering bort fra Trump.

