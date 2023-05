Vårt Land mener: Kunnskap om religion er vaksine mot ekstremisme

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Opplæringsloven er et viktig dokument for skolen. Den slår blant annet fast at all form for diskriminering skal motarbeides. Den sier også at elevene selv skal kunne velge målform og ha rett til opplæring i minoritetsspråk. Dette er viktige punkter for skolen i et land som bygger på en mangslungen tradisjon og har flere minoriteter.

Loven bygger på en erkjennelse av at vi er et ulikt og mangfoldig samfunn der respekt for hverandre er viktig.

Derfor mener regjeringen at faget skal ut av loven og behandles på forskriftsnivå i ordinær læreplan. Men det er her regjeringen forregner seg — Vårt Land

Vil fjerne KRLE fra loven

Sett i dette perspektivet er det både overraskende og paradoksalt at den sittende regjeringen ønsker å fjerne punktet om undervisning i faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Argumentet fra regjeringen er at KRLE-faget er et ordinært skolefag og skal behandles på samme måte som de andre fagene. Derfor mener regjeringen at faget skal ut av loven og behandles på forskriftsnivå i ordinær læreplan.

Men det er her regjeringen forregner seg.

Religion som tradisjons- og identitsbygger

Å lære om både sin egen og andres religion handler om noe mye mer enn trender innenfor matematikkundervisningen eller hvilke bøker som skal stå på læreplan i norsk eller ulike samfunnsfag. Religion, enten det er kristendom, islam, jødedom, livssynshumanisme eller ande tros- og livssyn, handler langt mer om identitet og tradisjon. For mange av oss er det å lære om den kristne tro og tradisjon viktig for å forstå bedre hvor vi kommer fra og dermed hvem vi er. Det samme gjelder islam, jødedommen og andre religioner eller livssyn. Slik kunnskap gjør oss klokere.

Kunnskapsløshet bidrar til radikalisering

Ap-politiker Hadia Tajik har selv sagt noe svært klokt om dette temaet. For noen år siden sa hun blant annet dette om muslimske ungdommer som blir radikaliserte: «gi ungdommene en koran før ekstremistene tar dem.» Hun viste til at flere av Syria-farerne «knapt har lest koranen og de har googlet seg til en del av de mest elementære muslimske prinsipper».

Den samme tendensen viser forskning. Forskere har i Tyskland hadde studert tekstmeldinger sendt mellom selverklærte islamister. De konkluderte med at terroristene hadde svært liten kunnskap om islam. Forsker Lars Gule kommenterte det slik: «Jo mer faktabasert kunnskap man har om en religion og mangfoldet i den, desto bedre er man immunisert mot ekstreme tolkninger og enkle svar.»

Vi har sett fra USA hvordan en lettvint kristen tro har blitt brukt til å bidra til et radikalisert og polarisert samfunn. Kjennskap til våre kristne røtter, andres tro og livssyn er ikke bare et ubetinget gode som gjør oss til et klokere samfunn. Det er også en vaksine mot polarisering.

Vi tillater oss å ta vår egen vri på Tajiks kloke ord: Gi ungdommen Bibelen, Koranen og Toraen før polariseringen, kunnskapsløsheten og radikaliseringen tar dem. Behold KRLE.

