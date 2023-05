«Forhåpentligvis har NRK rigget seg slik at de vil plukke opp mer enn bare partystemning»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I morgen krones sønn av Elizabeth den andre, Charles den tredje, til konge av Storbritannia.

Seremonien kommer til å bli historisk av flere grunner. Blant det mest oppsiktsvekkende, er valget av religiøse tradisjoner som kommer til å prege kroningen fra start til slutt.

Den engelske kirkens offisielle fremtoning er for det første mye sterkere enn det vi er vant til i Norge, slik biskopen for Den lutherske kirke i England, Tor B. Jørgensen uttalte til Dagen tidligere i vår. Blant annet har kirken i forkant av kroningen delt ut en liten bønnebok til det engelske folk. Gjennom den oppfordrer de engelskmennene til å be for kongen.

Selve seremonien, eller gudstjenesten som det jo er, finner sted i kroningskirken Westminster Abbey og ledes av erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby. Men under kroningen lørdag vil også en katolsk toppfigur, kardinal Vincent Nichols, for første gang siden reformasjonen ha en formell rolle i kroningen av en britisk majestet. Det er rett og slett spektakulært i økumenisk forstand.

Men det er ikke bare kristne tradisjoner som skal forenes under kroningen. Kong Charles har også gjort det tydelig at han ønsker å være «defender of faith», ikke bare «defender of the faith» (den kristne tro). Derfor vil også representanter for andre religioner enn kristendom vil ha aktive roller i liturgien.

Mer enn party

Og dette er bare et lite utvalg av alle de religiøse tradisjonene og uttrykkene som kommer til å prege morgendagens kroningsseremoni. Den historiske hendelsen vil bli grundig kringkastet av NRK, som på forhånd har meldt at det blir «pomp, prakt og kongelig partystemning».

Forhåpentligvis har statskanalen rigget seg slik at de vil plukke opp mer enn bare partystemning.

Gudstjenesten er en ypperlig anledning for NRK å gjøre opp for inntrykket de skapte under dronning Elizabeths begravelse i fjor. Som flere kristne profiler påpekte da, virket det være lite religiøs forståelse og kompetanse å hente hos NRK-kommentatorene den gang. Kommentarer som «religiøse overtoner» og «i det hele tatt mange bønner og salmer», fikk flere til å riste oppgitt på hodet over dekningen av en tross alt kirkelig begravelse.

Hjelpe å forstå

Som Norges statskanal har NRK et avgjørende oppdrag i å synliggjøre og forklare tro og livssyns viktige rolle, ikke bare i privatmenneskers liv, men også i samfunnet som helhet. Når de ikke klarer det, er problemet at seerne som følger med, går glipp av en viktig sjanse til å forstå verden rundt seg. Da oppfyller ikke NRK lenger rollen sin.

NRKs seere fortjener å forstå den unike kombinasjonen av gammel symbolikk i ny drakt, som kroningen representerer. Ikke bare fordi den forteller noe om Storbritannia, monarkiet og dets historie, men fordi den forteller noe om samfunnet vi lever i og dets framtid.

